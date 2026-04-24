«Испанский мул»: ВСУ получат сотню бронеавтомобилей VAMTAC

В ходе визита в Киев министр обороны Испании Маргарита Роблес сообщила о выделении ВСУ нового пакета помощи. Они получат сотню бронеавтомобилей VAMTAC, 155-мм снаряды и 5 ЗУР PAC-2 для ЗРК Patriot.

VAMTAC (сокращение от «высокомобильная тактическая машина»), выпускаемый испанской компанией UROVESA, является прямым аналогом американского Humvee, созданным для выполнения широкого спектра задач: от ведения разведки до огневой поддержки.

Он оснащается турбодизельным двигателем Steyr от 188 до 245 л. с. с автоматической трансмиссией Allison. Полная боевая масса варьируется от 5,3 до 11 тонн в зависимости от уровня бронирования. Длина составляет около 4,8 м (в базовой версии) или до 6 м (в варианте с кабиной и кузовом), максимальная скорость по шоссе до 135 км/ч, запас хода более 600 км. Может преодолевать 70% уклоны, боковой крен в 50% и брод глубиной до 1,5 м (с предварительной подготовкой).

Усиленная версия VAMTAC ST5:

Может оснащаться 12,7-мм пулемётом M2HB, ПТРК (TOW, Milan, Spike), ПЗРК Mistral или лёгкими 81-мм миномётами.

Бронирование модульное. Усиленные версии (S3 Armored и ST5) имеют баллистическую защиту до 3-го уровня по STANAG 4569 (выдерживают попадание бронебойной пули патрона 7,62 мм x 51). Благодаря V-образному днищу большинство версий способны выдержать подрыв 6 кг ВВ.

В логистических и вспомогательных частях испанской армии VAMTAC дали прозвище «La Mula» (мул) за неприхотливость и выносливость.