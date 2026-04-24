Вьетнам планирует закупку истребителей Су-57 у РФ, но только в начале 2030-х

Министерство обороны Вьетнама подтвердило заинтересованность в приобретении российских истребителей пятого поколения Су-57, поставки которых ожидаются в начале 2030-х годов.

Об этом сообщает американский журнал Military Watch Magazine (MWM).

Информация о планах Ханоя обновить парк боевой авиации за счет российских «стелс»-истребителей не нова. Первые сообщения на эту тему появились еще в середине 2017 года, когда вьетнамское издание Dat Viet рассказало о намерении Минобороны страны приобрести от 12 до 24 машин Су-57. В начале января 2019 года эта информация получила развитие в публикациях других СМИ.

Таким образом, текущие планы являются логичным продолжением долгосрочной стратегии, а Вьетнам стабильно рассматривается экспертами как один из наиболее вероятных покупателей Су-57 на глобальном рынке вооружений.

Но почему же только в начале 2030, а не сейчас?

Вьетнамские эксперты считают, что Минобороны страны ждёт, когда сама Россия интенсифицирует использование Су-57 с новыми двигателями, чтобы они проявили себя вполне однозначно в боевых действиях. То есть, Ханою нужен чужой опыт, который подтвердит заявленные уникальные характеристики истребителя пятого поколения.

Издание MWM отмечает, что Су-57 является едва ли не оптимальным выбором для Ханоя. Его большая дальность полета позволит эффективно патрулировать спорные акватории Южно-Китайского моря, вылетая с авиабаз на территории страны. Эксперты также подчеркивают, что мощные датчики истребителя идеально подходят для широкомасштабной обороны против воздушных угроз как четвертого, так и пятого поколений.

Кроме того, Су-57 демонстрирует высокую совместимость с уже имеющимися у Ханоя системами вооружений. Истребитель способен обмениваться данными по защищенным каналам с наземными средствами ПВО, кораблями и летательными аппаратами через единую систему передачи данных.