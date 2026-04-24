ЕС окончательно утвердил кредит Украине в размере 90 млрд. евро

Президент Европейского совета Антониу Кошта, президент Украины Владимир Зеленский и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в здании Европейского совета в Брюсселе 6 марта 2025 года.
Источник изображения: © AP Photo / Omar Havana

ЦАМТО, 23 апреля. Страны ЕС с двухмесячной задержкой окончательно утвердили кредит Украине в размере 90 млрд. евро, который Киев будет обязан вернуть только в случае выплаты "репараций" со стороны России, заявил глава Евросовета Антониу Кошта.

Европейская комиссия планировала его принятие 23 февраля, однако Венгрия наложила вето до восстановления работы нефтепровода "Дружба".

"Сегодня, 23 апреля, разблокирован кредит Украине в размере 90 млрд. евро, обеспечивающий финансовую и военную поддержку на 2026-2027 годы", – цитирует "РИА Новости" заявление главы Евросовета.

После окончательного утверждения кредита Украине планируется произвести первые выплаты по нему уже во втором квартале.

Кредит Украине в размере 90 млрд. евро на два года был утвержден лидерами стран ЕС на саммите в декабре 2025 года. Порядка 60 млрд. евро должны пойти на военную помощь, остальная часть – на поддержку украинского бюджета.

Еврокомиссия планировала передать Киеву первый транш в начале апреля, однако Будапешт заблокировал решение о выделении денег на фоне блокировки Украиной поставок нефти в Венгрию и Словакию по трубопроводу "Дружба". В Венгрии указывали, что в случае возобновления поставок перестанут препятствовать выделению кредита, однако сами не будут участвовать в его обеспечении.

Венгерская нефтегазовая компания MOL сообщила 22 апреля, что Украина выразила готовность возобновить поставки по "Дружбе". В тот же день постпреды ЕС согласовали выделение кредита для Киева, поскольку Венгрия сняла свои возражения.

