США передали ВМС Парагвая патрульные катера Safe 25

ЦАМТО, 23 апреля. Власти США безвозмездно поставили ВМС Парагвая восемь 25-футовых скоростных патрульных катеров Safe 25. Пакет поставки также включает обучение личного состава эксплуатации катеров.

Стоимость пакета помощи оценивается в 4 млн. долл.

Первый катер был доставлен в Парагвай в сентябре 2025 года, еще 8 дополнительных катеров были поставлены 16 апреля. Кроме того, стало известно, что ВМС Парагвая будут переданы еще два более крупных патрульных катера, информация о которых пока не разглашается.

Переданные катера планируется немедленно использовать для выполнения задач обеспечения безопасности портов и патрулирования рек Парагвай и Парана. Для этого они будут оснащены системами ночного видения и вооружены 7,62-мм пулеметами.

В рамках программы "Усиление безопасности на реках" предусмотрена поставка 10 полужестких скоростных патрульных катеров Safe 2510W длиной 8 м, шириной 2,5 м и осадкой 0,6 м. Грузоподъемность катера – 1200 кг или 15 человек. Катера оснащены двумя подвесными моторами, центральной панелью управления и развивают максимальную скорость до 50 узлов.

В последние годы США и Парагвай укрепляют сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В декабре 2025 года США и Парагвай подписали Соглашение о статусе сил (SOFA – Status of Forces Agreement), которое позволит на временной основе размещать в Парагвае американские подразделения для проведения двусторонних и многонациональных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других миссий.

Парагвай, со своей стороны, инициировал различные процедуры приобретения американской военной техники, включая радиолокационные системы и бронированные машины Oshkosh M-ATV.

В феврале 2026 года власти США передали объединенному батальону сил специальных операций ВС Парагвая партию стрелкового оружия и приборов ночного видения. Как предполагается, подразделение получило штурмовые винтовки M4, пистолеты Glock, карабины и приборы ночного видения американской компании Nightline. Общая стоимость переданного оружия и снаряжения составила около 700 тыс. долл.