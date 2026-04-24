США передали ВМС Парагвая патрульные катера Safe 25

Катер береговой охраны - SAFE 25
ЦАМТО, 23 апреля. Власти США безвозмездно поставили ВМС Парагвая восемь 25-футовых скоростных патрульных катеров Safe 25. Пакет поставки также включает обучение личного состава эксплуатации катеров.

Стоимость пакета помощи оценивается в 4 млн. долл.

Первый катер был доставлен в Парагвай в сентябре 2025 года, еще 8 дополнительных катеров были поставлены 16 апреля. Кроме того, стало известно, что ВМС Парагвая будут переданы еще два более крупных патрульных катера, информация о которых пока не разглашается.

Переданные катера планируется немедленно использовать для выполнения задач обеспечения безопасности портов и патрулирования рек Парагвай и Парана. Для этого они будут оснащены системами ночного видения и вооружены 7,62-мм пулеметами.

В рамках программы "Усиление безопасности на реках" предусмотрена поставка 10 полужестких скоростных патрульных катеров Safe 2510W длиной 8 м, шириной 2,5 м и осадкой 0,6 м. Грузоподъемность катера – 1200 кг или 15 человек. Катера оснащены двумя подвесными моторами, центральной панелью управления и развивают максимальную скорость до 50 узлов.

В последние годы США и Парагвай укрепляют сотрудничество в сфере обороны и безопасности. В декабре 2025 года США и Парагвай подписали Соглашение о статусе сил (SOFA – Status of Forces Agreement), которое позволит на временной основе размещать в Парагвае американские подразделения для проведения двусторонних и многонациональных учений, оказания гуманитарной помощи и ликвидации последствий стихийных бедствий, а также других миссий.

Парагвай, со своей стороны, инициировал различные процедуры приобретения американской военной техники, включая радиолокационные системы и бронированные машины Oshkosh M-ATV.

В феврале 2026 года власти США передали объединенному батальону сил специальных операций ВС Парагвая партию стрелкового оружия и приборов ночного видения. Как предполагается, подразделение получило штурмовые винтовки M4, пистолеты Glock, карабины и приборы ночного видения американской компании Nightline. Общая стоимость переданного оружия и снаряжения составила около 700 тыс. долл.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57