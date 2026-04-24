РИА Новости

Ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

Запуск ракеты-носителя "Ангара-1.2" с военными спутниками боевым расчетом Воздушно-космических сил РФ с космодрома Плесецк
© РИА Новости / Министерство обороны РФ

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск состоялся в 11.29 мск четверга. Как уточнили в Минобороны, ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах ведомства. После старта ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники кадетских корпусов Военной академии связи имени Маршала Будённого, Военного института физической культуры и Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Перед стартом ракеты они посетили стартовую площадку "Ангары".

Также для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракет "Ангара".

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57