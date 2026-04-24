МО РФ: "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета "Ангара-1.2" вывела военные спутники на целевые орбиты, специалисты взяли их на управление, аппараты работают штатно, сообщили в Минобороны РФ.

Пуск состоялся в 11.29 мск четверга. Как уточнили в Минобороны, ракета стартовала с космическими аппаратами в интересах ведомства. После старта ракету взяли на сопровождение средствами наземного автоматизированного комплекса управления Главного испытательного космического центра имени Германа Титова.

"В расчетное время космические аппараты выведены на целевые орбиты и приняты на управление наземными средствами космических войск ВКС. С космическими аппаратами установлена и поддерживается устойчивая телеметрическая связь, их бортовые системы функционируют в штатном режиме", - говорится в сообщении.

Как рассказали в ведомстве, пуск увидели воспитанники кадетских корпусов Военной академии связи имени Маршала Будённого, Военного института физической культуры и Московского военно-музыкального училища имени Халилова. Перед стартом ракеты они посетили стартовую площадку "Ангары".

Также для них провели экскурсию по памятным местам города Мирный, в том числе по аллее выдающихся начальников космодрома, монтажно-испытательному корпусу, стартовому и техническому комплексу ракет "Ангара".