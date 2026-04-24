Малайзийский флот заказал турецкие противокорабельные ракеты Atmaca

Турецкая компания Roketsan подписала контракт с Минобороны Малайзии на поставку противокорабельных ракет Atmaca. Как уточняет Naval News, документ подписан на полях оборонной выставки DSA 2026, прошедшей в Куала-Лумпуре.

Предполагается, что данными ракетами вооружат корабли прибрежной зоны, которые сейчас строятся для ВМС Малайзии в Стамбуле. Хотя стороны не раскрыли детали сделки, Naval News утверждает, что соглашение включает 24 ракеты ATMACA стоимостью 79,5 млн евро.

Запуск противокорабельной ракеты Atmaca, Турция

Turkish MoD


Министерство обороны Малайзии отказалось предоставить дополнительную информацию о сделке.

В июне 2024 года Малайзия подписала контракт с турецкой компанией STM на постройку трех кораблей прибрежной зоны типа LMS второй партии. Срок поставки всех заказанных кораблей – 2027 год.

Корветы спроектированы на основе кораблей класса "Ада", которые находятся на вооружении ВМС Турции уже более десяти лет.

Atmaca (что означает "Ястреб") – всепогодная, дальнобойная, высокоточная противокорабельная крылатая ракета, разработанная турецким производителем Roketsan. Она постепенно заменяет в турецком флоте ракеты "Гарпун".

Первый испытательный запуск с корабля состоялся в ноябре 2019 года. Заключительные испытания прошли в июне 2021 года.

Ракета использует GPS, инерциальную навигационную систему, барометрический высотомер и радиовысотомер. Также оснащена активной радиолокационной ГСН. Канал передачи данных обеспечивает планирование миссии и обновление целей. На финальном отрезке траектории ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря.

Длина ракеты – от 4800 до 5200 мм, масса – 750 кг (боевая часть – 250 кг). Размах крыльев – 1,4 метра. Дальность поражения – 250 км.

