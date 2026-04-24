Малайзийский флот заказал турецкие противокорабельные ракеты Atmaca

Турецкая компания Roketsan подписала контракт с Минобороны Малайзии на поставку противокорабельных ракет Atmaca. Как уточняет Naval News, документ подписан на полях оборонной выставки DSA 2026, прошедшей в Куала-Лумпуре.

Предполагается, что данными ракетами вооружат корабли прибрежной зоны, которые сейчас строятся для ВМС Малайзии в Стамбуле. Хотя стороны не раскрыли детали сделки, Naval News утверждает, что соглашение включает 24 ракеты ATMACA стоимостью 79,5 млн евро.

Министерство обороны Малайзии отказалось предоставить дополнительную информацию о сделке.

В июне 2024 года Малайзия подписала контракт с турецкой компанией STM на постройку трех кораблей прибрежной зоны типа LMS второй партии. Срок поставки всех заказанных кораблей – 2027 год.

Корветы спроектированы на основе кораблей класса "Ада", которые находятся на вооружении ВМС Турции уже более десяти лет.

Atmaca (что означает "Ястреб") – всепогодная, дальнобойная, высокоточная противокорабельная крылатая ракета, разработанная турецким производителем Roketsan. Она постепенно заменяет в турецком флоте ракеты "Гарпун".

Первый испытательный запуск с корабля состоялся в ноябре 2019 года. Заключительные испытания прошли в июне 2021 года.

Ракета использует GPS, инерциальную навигационную систему, барометрический высотомер и радиовысотомер. Также оснащена активной радиолокационной ГСН. Канал передачи данных обеспечивает планирование миссии и обновление целей. На финальном отрезке траектории ракета летит на предельно малой высоте над поверхностью моря.

Длина ракеты – от 4800 до 5200 мм, масса – 750 кг (боевая часть – 250 кг). Размах крыльев – 1,4 метра. Дальность поражения – 250 км.