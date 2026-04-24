В Токио высказались на фоне недавнего снятия запрета на экспорт летального оружия. Японское посольство в Москве явно разочаровало Зеленского.

По сообщению ТАСС, в дипломатической ноте говорится:

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования.

Напомним, 21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов, которые десятилетиями сдерживали военный экспорт. Решение подавалось как историческое. Телеканал CNBC тут же связал его с желанием поддержать Запад в конфликте на Украине.

Премьер Санаэ Такаити говорила о «быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности». Генсек правительства Минору Кихара пояснял, что надо увеличивать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

В Киеве явно ожидали, что Токио ринется спасать Украину своим вооружением. Ан нет. Дипломаты спустили пар. Украина не подходит. Почему? Формально – из-за отсутствия договорной базы. Но, вероятно, и из-за статуса: в посольстве прямо указали, что на Украине «ведутся боевые действия». А поставлять летальное оружие в горячую точку для Японии, которая юридически является «мирным государством», – это, видимо, слишком даже после отмены «трех принципов».