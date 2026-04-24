В Токио высказались на фоне недавнего снятия запрета на экспорт летального оружия. Японское посольство в Москве явно разочаровало Зеленского.
По сообщению ТАСС, в дипломатической ноте говорится:
Напомним, 21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов, которые десятилетиями сдерживали военный экспорт. Решение подавалось как историческое. Телеканал CNBC тут же связал его с желанием поддержать Запад в конфликте на Украине.
Премьер Санаэ Такаити говорила о «быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности». Генсек правительства Минору Кихара пояснял, что надо увеличивать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.
В Киеве явно ожидали, что Токио ринется спасать Украину своим вооружением. Ан нет. Дипломаты спустили пар. Украина не подходит. Почему? Формально – из-за отсутствия договорной базы. Но, вероятно, и из-за статуса: в посольстве прямо указали, что на Украине «ведутся боевые действия». А поставлять летальное оружие в горячую точку для Японии, которая юридически является «мирным государством», – это, видимо, слишком даже после отмены «трех принципов».