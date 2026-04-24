Япония не рассматривает возможность поставок оружия для ВСУ

135
0
0

Источник изображения: topwar.ru

В Токио высказались на фоне недавнего снятия запрета на экспорт летального оружия. Японское посольство в Москве явно разочаровало Зеленского.

По сообщению ТАСС, в дипломатической ноте говорится:

Наша страна до сих пор не поставляла Украине летальное и разрушительное оборудование и в настоящее время не рассматривает возможность передачи такого оборудования.

Напомним, 21 апреля кабинет министров Японии утвердил пересмотр трех принципов, которые десятилетиями сдерживали военный экспорт. Решение подавалось как историческое. Телеканал CNBC тут же связал его с желанием поддержать Запад в конфликте на Украине.

Премьер Санаэ Такаити говорила о «быстро меняющейся ситуации в сфере безопасности». Генсек правительства Минору Кихара пояснял, что надо увеличивать экспорт вооружений и повышать обороноспособность союзников.

В Киеве явно ожидали, что Токио ринется спасать Украину своим вооружением. Ан нет. Дипломаты спустили пар. Украина не подходит. Почему? Формально – из-за отсутствия договорной базы. Но, вероятно, и из-за статуса: в посольстве прямо указали, что на Украине «ведутся боевые действия». А поставлять летальное оружие в горячую точку для Японии, которая юридически является «мирным государством», – это, видимо, слишком даже после отмены «трех принципов».

  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57