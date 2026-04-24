ВВС Греции близки к принятию решения о покупке самолетов KC/C-390 Millennium

ЦАМТО, 23 апреля. По информации СМИ, власти Греции близки к принятию окончательного решения о приобретении самолетов ВТА C-390 Millennium разработки бразильской компании Embraer, которые заменят устаревшие C-130 "Геркулес", срок эксплуатации которых истекает.

Новые самолеты должны расширить возможности ВВС по перевозке войск и грузов, обеспечению снабжения островных баз и поддержке операции НАТО.

Как сообщает Armyrecognition.com со ссылкой на греческий ресурс Onalert.gr, ожидается, что решение о покупке будет принято в период с апреля по май 2026 года. Предварительно, в рамках межправительственного соглашения с Португалией для ВВС Греции планируется приобрести три самолета C-390 Millennium. На втором этапе программы для замены принятых на вооружение с 1975 года самолетов C-130H "Геркулес" могут быть приобретены еще три C-390.

В настоящее время завершается процесс оценки, включая анализ стоимости приобретения, эксплуатации, обеспечения боеготовности и возможностей выполнения широкого спектра задач. При этом в качестве альтернативного решения предлагается покупка американских C-130J "Супер Геркулес".

По данным источников СМИ, предварительные одобрения покупки самолетов от военного и политического руководства уже получены, что позволяет немедленно перейти к заключению контракта после принятия решения о выборе самолета. Поэтапная модель закупки должна снизить нагрузку на бюджет и обеспечить переходный период с одновременной эксплуатацией C-130H при вводе новых самолетов в боевой состав.

Необходимость покупки новой техники связана с тем, что транспортный флот ВВС Греции постепенно сокращается. Если первоначально было приобретено около 20 ед. C-130H, то в настоящее время пригодными к эксплуатации остаются от четырех до семи самолетов. Эксплуатировавшиеся в течение 45-50 лет C-130H испытывают различные проблемы, включая коррозию, усталость конструкции, доступность запасных частей, увеличение сроков и стоимости обслуживания и ремонта. Стоимость летного часа увеличивается по мере роста интенсивности технического обслуживания, в то время как надежность выполнения задач снизилась. При этом потребности ВВС Греции в обеспечении воздушных перевозок увеличиваются. Попытки получить дополнительные самолеты из числа избыточных вооружений ВС США не предпринимались из-за того, что затраты на модернизацию делают подобную покупку нерентабельной.

Сроки поставки C-390 будут зависеть от стабильности финансирования проекта и производственного графика подрядчика. На текущий момент они не разглашаются. Сотрудничество с Португалией обеспечит возможность совместной подготовки личного состава, упростит процедуры технического обслуживания и снизит первоначальные потенциальные риски.

Как сообщал ЦАМТО, Португалия является первым европейским покупателем KC-390. Контракт стоимостью 827 млн. евро на поставку ВВС Португалии пяти транспортов-заправщиков C-390 Millennium был подписан с бразильской Embraer в августе 2019 года.

В сентябре 2025 года командование ВВС Португалии реализовало опцион к действующему контракту, предусматривающий приобретение шестого самолета, а также включило в контракт еще 10 опционов на поставку через Португалию самолетов для потенциальных заказчиков из европейских стран или стран-членов НАТО.

В период с октября 2022 года по январь 2026 года Embraer поставила ВВС Португалии первые четыре C-390 Millennium. Таким образом, португальские специалисты уже накопили опыт эксплуатации самолетов и могут обеспечить поддержку их принятия на вооружение ВВС Греции.