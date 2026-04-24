Airbus расширяет оборонно-промышленное сотрудничество с Малайзией

140
0
0
Источник изображения: Фото: аirbus.com

ЦАМТО, 23 апреля. В рамках выставки DSA 2026 в Куала-Лумпуре компания Airbus 21 апреля подписала с малазийскими предприятиями пакет меморандумов о взаимопонимании и писем о намерениях.

Подписанные документы направлены на развитие технического обслуживания и ремонта военно-транспортного самолета A-400M, расширение возможностей в области военной спутниковой связи, а также совершенствование авиатренажерной базы для вертолетов H-225.

Как сообщает агентство Bernama, соглашения охватывают пять направлений сотрудничества с участием четырех малазийских структур: Boustead Holdings Bhd, AIROD Sdn Bhd, Global Turbine Asia Sdn Bhd (GTA) и Ikramatic Systems Sdn Bhd. По заявлению представителя Airbus в Малайзии Бурханудина Нурдина Али, документы подписаны в рамках реализации "Национальной политики оборонной промышленности" (NDIP), принятой ранее в 2026 году.

Относительно военного транспортного самолета A-400M Airbus Defence and Space и AIROD Sdn Bhd договорились об изучении возможностей по созданию в Малайзии компетенций в области технического обслуживания и ремонта. Целью сотрудничества является поддержание боеготовности парка ВВС Малайзии, эксплуатирующих четыре воздушных судна данного типа.

Параллельно компания Airbus Defence and Space подписала письмо о намерениях с Global Turbine Asia (GTA) – компанией, уже назначенной для технического обслуживания двигателя TP400-D6, установленного на A-400M. В рамках нового соглашения GTA расширит номенклатуру обслуживаемых компонентов. Передача производственных компетенций малазийским структурам МТО призвана сократить зависимость от зарубежных сервисных центров и увеличить оперативную доступность авиационной техники.

Также Airbus Helicopters и Ikramatic Systems Sdn Bhd заключили соглашение об изучении возможностей совершенствования тренажера (Full Flight Simulator) для вертолетов H-225 на базе Авиационного симуляционного центра Airbus в Субанге (шт.Селангор). Реализация сотрудничества предусматривается в рамках механизма программы промышленного взаимодействия (ICP).

Центр в Субанге функционирует как региональный тренажерный хаб. С момента открытия через него прошли пилоты более чем из десяти государств Азиатско-Тихоокеанского региона, включая Австралию, Японию, Южную Корею и Тайвань.

Параллельно Airbus Defence and Space и Boustead Holdings подписали меморандум о техническом сотрудничестве в целях обеспечения поставки и долгосрочного сопровождения перспективной малазийской системы военной спутниковой связи (MilSatCom). Документ также предусматривает разработку комплексного учебного решения в рамках данной программы.

Одновременно Airbus Helicopters намерена закрепить за структурой Boustead Holdings статус генерального подрядчика по продажам военных вертолетов в Малайзии.

  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Малайзия
Тайвань
Южная Корея
Япония
Продукция
A400M
Компании
Airbus
Airbus Helicopters
Проекты
H225
