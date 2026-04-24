"Эпическая ярость". Реализуется сценарий, который эксперты не предусмотрели (Interia, Польша)

Арабист Славек: война против Ирана все сильнее бьет по союзникам США

Несмотря на прекращение огня, война все сильнее, все более болезненно бьет по союзникам США, которых Дональд Трамп назвал "лучше, чем НАТО", заявил Interia арабист Якуб Славек. Масштабы и интенсивность атак Тегерана оказались для них неожиданными и не предусмотренными никакими сценариями.

Юстына Качмарчик

"Намного лучшие союзники, чем НАТО", — так в интервью CNBS президент США Дональд Трамп назвал страны Ближнего Востока, которые в войне с Ираном выступают на стороне США.

Но эти же союзники сильно страдают от "Эпической ярости", как Штаты назвали свою операцию в регионе.

Страдают настолько, что уже обсуждается предоставление финансовой помощи явно не самым бедным Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ).

Газета Wall Street Journal сообщила, что глава Центрального банка ОАЭ во время встречи с министром финансов США Скоттом Бессентом (Scott Bessent) и представителями Федеральной резервной системы поднял вопрос о так называемой своповой линии валютных обменов на случай, если война ввергнет Эмираты в еще больший кризис.

Посол Объединенных Арабских Эмиратов в США уверяет, что "любые предположения о том, что ОАЭ нуждается во внешней финансовой поддержке — это искажение фактов". Дональду Трампу, в свою очередь, "трудно поверить", что у этой страны могут быть проблемы. Однако скрывать связанные с войной проблемы становится все труднее.

Как сообщает турецкое информационное агентство Anadolu, страны Лиги арабских государств требуют от Тегерана выплатить компенсацию за теракты и закрытие Ормузского пролива. В экстренной встрече приняли участие министры иностранных дел арабских государств. В принятой по итогам встречи резолюции говорится, что Иран несет "полную международную ответственность" за нападения на Иорданию, Объединенные Арабские Эмираты, Бахрейн, Саудовскую Аравию, Оман, Катар, Кувейт и Ирак и в соответствии с международным правом обязан обеспечить "полную компенсацию" за все понесенные убытки и ущерб.

Эпическая ярость... Ирана

"Арабские государства Персидского залива годами готовились к сценариям войны и конфликта с Ираном. Угроза войны существовала уже давно. Однако оказалось, что масштабы и интенсивность атак Ирана не вписываются ни в один сценарий", — говорит в интервью Interia доктор Якуб Славек —арабист, дипломат, бывший посол Польши в Объединенных Арабских Эмиратах.

Одни только Объединенные Арабские Эмираты, как докладывают тамошние военные, к 8 апреля перехватили 537 баллистических ракет, отразили 2256 ударов беспилотников и 26 атак крылатых ракет, выпущенных из Ирана. В результате нападений на ОАЭ погибли 13 человек, в том числе 10 мирных жителей.

Тем временем, Корпус стражей Исламской революции (КСИР) пригрозил заблокировать добычу нефти на Ближнем Востоке, если Иран станет жертвой нападений с территории соседних стран Персидского залива.

"Южные соседи должны знать, что, если их географическое положение и инфраструктура будут использоваться противником для нападения на иранский народ, им придется забыть о добыче нефти на Ближнем Востоке", — пообещал во вторник один из командиров КСИР Маджид Мусави (Madżid Musawi), цитируемый AFP.

А нефть, не без основания именуемая "черным золотом", имеет гигантское значение для региона. В топе мирового рейтинга стран-лидеров по запасам и добыче нефти находится Саудовская Аравия. По данным статистического портала wordometer.info, эта страна имеет 267 230 000 000 баррелей подтвержденных запасов нефти (по состоянию на 2025 год) и занимает по этому показателю второе место в мире. Саудовская Аравия также является одним из крупнейших производителей нефти в мире.

Арабист: это самый большой пострадавший

Якуб Славек также обращает внимание на другие, более масштабные последствия.

"Расходы на войну, которая сейчас поставлена на паузу, исчисляются 40 миллиардами долларов в день. А боевые действия продолжаются уже 40 дней. Это что касается финансов, но с этим конфликтом связаны и другие издержки: экономические, энергетические, логистические", — перечисляет он. На вопрос, какая страна из государств Персидского залива больше всего пострадала от войны, эксперт отвечает:

"Конечно, это Объединенные Арабские Эмираты. Почему? Причина проста — за последние 30 лет Эмиратам удалось построить самую современную, самую глобализированную и открытую экономику в регионе. Нападение на Эмираты — это нападение на все международное сообщество, на определенную модель жизни и функционирования глобализированного общества", — комментирует он.

Он также обращает внимание на "медийный эффект" нападения на ОАЭ. "Публикуемые в СМИ материалы дают мгновенный эффект, потому что каждый потребитель информации быстро формирует на ее основании представление о стране, ее глобальных компаниях, принятом там образе жизни и характерных для нее архитектурных объектах", — перечисляет он.

В ОАЭ, похоже, прекрасно понимают всю силу упомянутого нашим собеседником "медиа-эффекта". Об этом может свидетельствовать рассказ журналиста Interia и Polsat News Томаша Леймана (Tomasz Lejman), который рассказывал нашему порталу, с какими трудностями и препятствиями он столкнулся, когда хотел сделать репортаж о последствиях войны в Дубае.

Объединенные Арабские Эмираты — не единственная страна, которая ощутила серьезные последствия нападений Ирана.

"Особенно в области энергетики и логистики", — отмечает арабист. "Иран, атакуя газовую и портовую инфраструктуру в Катаре, Омане, Кувейте или Саудовской Аравии, стремится максимально затруднить функционирование международной системы, в значительной степени основанной на цепочках поставок энергии", — говорит он.

Холодный мир разрушен. Сейчас перемирия недостаточно

Незадолго до окончания двухнедельного перемирия президент США Дональд Трамп продлил перемирие с Ираном до завершения переговоров. Продолжатся ли они, пока неясно.

Что ожидают от мирных переговоров страны Персидского залива?

"Арабские страны Персидского залива с 2019 года пытались достичь и в значительной степени достигли состояния определенного “холодного мира” и предсказуемость в отношениях с Ираном. После 28 февраля 2026 года этот мир был полностью разрушен. Теперь уже не может быть и речи о каком-либо, пусть минимальном доверии арабских государств Персидского залива к Тегерану. Поэтому залив будет ожидать уже не прекращения огня, а решений, приемлемых для всего региона", — подчеркивает доктор Славек.

По его словам, эти страны больше всего заинтересованы в решении двух проблем.

"Речь идет об иранской ракетной программе. Насколько она опасна, показали события после 28 февраля. Второй вопрос — это так называемые прокси, то есть такие негосударственные акторы, как "Хезболла", Хамас или хуситы, чья цель, я думаю, состоит только в том, чтобы свести на нет усилия по развитию региона. Этот тезис, конечно, требует аргументации, не буду сейчас останавливаться на доводах, скажу только, что это несомненно деструктивные организации", — говорит арабист.

По его мнению, государствам Персидского залива удалось построить "очень надежную и привлекательную модель развития". "Эта война, вероятно, не сможет полностью ее уничтожить, но способна замедлить", — оценивает он.

Экс-дипломат назвал шанс для Польши

Однако не начинают ли издержки "эпической ярости" преобладать над потенциальными выгодами для стран региона? Мы спросили доктора Якуба Славека, насколько велика поддержка странами Персидского залива действия США и Израиля в Иране.

"США — это государство, чьи отношения с Заливом являются историческими и стратегическими. Военное взаимодействие, безопасность, инвестиции и современные технологии по-прежнему являются столпами этого сотрудничества. Я считаю, что последние события не смогут радикально изменить роль и позицию Соединенных Штатов, но они могут ускорить процесс дальнейшей диверсификации партнеров, что является хорошей новостью для Польши и польской экономики", — говорит он.

"Что касается Израиля, тут вопрос более сложный. Похоже, что перспектива нормализации отношений с Саудовской Аравией сдвинулась по временной шкале вправо, в то время как Соглашения Авраама (серия соглашений о нормализации дипломатических отношений между Израилем и несколькими арабскими государствами — ред.) все еще остаются в силе", — считает доктор Славек.