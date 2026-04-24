Индийские зенитные комплексы С-400 получат ряд инноваций от С-500

После того, как Индия одобрила приобретение у России 5 дополнительных дивизионов ЗРК С-400 «Триумф», она намерена пересмотреть тактику применения этих зенитных комплексов.

Как указывается в издании IDRW, по словам источников, часть ЗРК будут снаряжены более компактными и высокоманёвренными ЗУР 9М96Е и 9М96Е2, чтобы отражать массированные налёты беспилотников и барражирующих боеприпасов:

Эти малогабаритные перехватчики позволяют каждой ПУ нести большее количество готовых к запуску ракет (4 на контейнер или 16 на одну БМ), эффективно увеличивая возможности поражения многочисленных угроз, исходящих от роя БПЛА.

Указывается, что параллельно Индия рассматривает возможность закупки ЗРПК «Панцирь-С1М» для обеспечения ближнего прикрытия комплексов С-400 от низколетящих беспилотников, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов:

«Панцирь-С1М» с его комбинированной ракетно-пушечной системой особенно хорошо подходит для поражения целей на малых дистанциях и высотах.

Отмечается, что такая интеграция создаст многоуровневый щит, где С-400 будет вести огонь на больших и средних расстояниях, а «Панцири» будут выступать в качестве последней линии обороны.

По словам источников, несмотря на интерес Нью-Дели, Москва отказывается продавать С-500 «Прометей», но готова перенести ряд технологических инноваций в экосистему С-400, в частности, обновить программное обеспечение панорамного радара 91Н6Э. Это позволит значительно улучшить распознавание целей, давая системе возможность эффективно идентифицировать небольшие, медленно движущиеся беспилотники, а также высокоскоростные и малозаметные объекты на фоне сложных помех.

ВВС Индии также желают получить возможность установить прямые каналы передачи данных между С-400 и бортовыми системами раннего предупреждения, такими как самолёт ДРЛО Netra Mk1:

Данная интеграция позволит С-400 уничтожать объекты за пределами видимости наземных радаров (например, низколетящие или скрытые рельефом), эффективно расширяя зону поражения за счёт совместного целеуказания.
