Индийские зенитные комплексы С-400 получат ряд инноваций от С-500

После того, как Индия одобрила приобретение у России 5 дополнительных дивизионов ЗРК С-400 «Триумф», она намерена пересмотреть тактику применения этих зенитных комплексов.
Как указывается в издании IDRW, по словам источников, часть ЗРК будут снаряжены более компактными и высокоманёвренными ЗУР 9М96Е и 9М96Е2, чтобы отражать массированные налёты беспилотников и барражирующих боеприпасов:
Указывается, что параллельно Индия рассматривает возможность закупки ЗРПК «Панцирь-С1М» для обеспечения ближнего прикрытия комплексов С-400 от низколетящих беспилотников, крылатых ракет и высокоточных боеприпасов:
Отмечается, что такая интеграция создаст многоуровневый щит, где С-400 будет вести огонь на больших и средних расстояниях, а «Панцири» будут выступать в качестве последней линии обороны.
По словам источников, несмотря на интерес Нью-Дели, Москва отказывается продавать С-500 «Прометей», но готова перенести ряд технологических инноваций в экосистему С-400, в частности, обновить программное обеспечение панорамного радара 91Н6Э. Это позволит значительно улучшить распознавание целей, давая системе возможность эффективно идентифицировать небольшие, медленно движущиеся беспилотники, а также высокоскоростные и малозаметные объекты на фоне сложных помех.
ВВС Индии также желают получить возможность установить прямые каналы передачи данных между С-400 и бортовыми системами раннего предупреждения, такими как самолёт ДРЛО Netra Mk1: