В США объяснили потерю разведчика MQ-4C Triton над Персидским заливом

Фото: U.S. Navy / Handout / Reuters
RS: Разведывательный дрон MQ-4C Triton ВМС США мог упасть из-за потери связи

Американский разведывательный беспилотник большой дальности MQ-4C Triton Военно-морских сил (ВМС) США, который потеряли над Персидским заливом, мог упасть из-за потери связи. Крушение дрона объяснили в публикации Responsible Statecraft (RS).

Бывший директор по связям с общественностью Центрального командования Вооруженных сил США Джо Бучино допустил, что связь между наземной станцией управления и дроном пропала. «[Такое происходит] очень редко, но я видел, как это случалось», — сказал Бучино в беседе с изданием.

Он также добавил, что в случае подмены сигнала системой радиоэлектронной борьбы аппарат не упал бы. В этой ситуации Triton должен полететь в противоположном направлении и совершить посадку в заданной точке.

Издание напомнило, что в отчете Минобороны США, который опубликовали в сентябре 2025 года, сообщили о проблемах парка MQ-4C. В публичной версии документа не раскрывают подробности о недостатках Triton. Представитель ВМС США заявил тогда, что ведомство устранит недостатки беспилотника и проведет необходимые проверки.

Ранее в апреле издание TWZ писало, что ВМС США подтвердили крушение MQ-4C. Обстоятельства падения остаются неизвестными, однако инцидент квалифицируют как несчастный случай.

