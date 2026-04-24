Военное обозрение

Бельгия выкупит у частной компании и поставит на Украину 15 ЗСУ Gepard

На фоне полной остановки США прямых поставок вооружений на Украину, европейцы, как могут, стараются помочь Киеву в продолжении войны с Россией. Свои арсеналы уже опустошены за четыре года конфликта, поэтому приходится изыскивать обходные схемы.

Бельгия объявила о покупке у частной компании OIP Land Systems (дочернее предприятие израильской оборонной компании Elbit Systems) пятнадцати зенитных самоходных установок Gepard для последующей передачи украинской армии в рамках нового пакета военной помощи Брюсселя на сумму один миллиард евро. Точная сумма сделки на покупку немецких ЗСУ не разглашается, но все финансовые обязательства уже заложены в утвержденный апрельский бюджет пакета помощи ВСУ Минобороны Бельгии. Перед отправкой на ​​Украину бельгийская фирма полностью отремонтирует и модернизирует машины.

До конца года Украина получит от Испании 100 бронированных тактических машин VAMTAC и партию 155-мм артиллерийских снарядов. Поставки начнутся уже в мае. Об этом заявила министр обороны Испании Маргарита Роблес во время визита в Киев. Бронемашины будут переданы для усиления подразделений Государственной пограничной службы Украины. ВСУ устанавливают на внедорожники VAMTAC британские зенитно-ракетные комплексы Rapid Ranger.

Самой «щедрой» станет Франция. Сообщается, что в ходе завтрашнего визита в Афины президент Макрон предложит обменять все 43 истребителя Mirage 2000 ВВС Греции, включая 24 Mirage 2000-5 и 19 выведенных из эксплуатации Mirage 2000, и все запасные части на сопоставимое количество истребителей Rafale по сниженной цене. Франция планирует передать полученные самолеты Воздушным силам Украины.

