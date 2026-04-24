Российский дрон-амфибия "Меридиан" готов к испытаниям на воде

Перспективный дрон-амфибия "Меридиан" готовится к испытаниям на воде

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Перспективный амфибийный беспилотник "Меридиан" готовится к испытаниям на воде, его модель представлена на международной промышленной выставке "Иннопром. Центральная Азия" в Ташкенте, сообщили РИА Новости в компании-разработчике "ЦАРС".

Единственная в России беспилотная воздушная система амфибийного типа "Меридиан" создается "ЦАРС" совместно с Центром компетенций беспилотных авиационных систем МГТУ имени Баумана в рамках программы научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) при поддержке министерства промышленности и торговли России. На форуме продемонстрировали макет в размере 1:5.

Динамическая модель аппарата передана в Центральный аэрогидродинамический институт (ЦАГИ) для гидроисследований.

"Испытания модели в опытовом бассейне института завершены, ведётся подготовка к испытаниям объекта на водоеме", - говорится в сообщении.

Уже изготовлены закрылки, киль, поплавки, руль высоты, руль направления, водный руль, стабилизатор, элероны, подкос, ведется изготовление крыла и хвостовой части фюзеляжа воздушного судна. Завершается изготовление агрегатов опытных образцов — готовы сервоприводы, винт, наземная станция управления, агрегаты двигателя, составные части комплекса БРЭО, кабели и разъемы кабельной бортовой сети, агрегаты системы электроснабжения, проведены испытания парашютной спасательной системы.

Основная задача "Меридиана" — перевозить грузы массой до 700 килограммов в труднодоступные регионы, в том числе в Арктику и на Дальний Восток. Амфибия также сможет вести экологический мониторинг и прогнозировать изменения природной среды благодаря способности в любое время года осуществлять наблюдение за состоянием земной, водной и ледовой поверхности.

Аппарат может взлетать и садиться как при наличии взлетно-посадочных полос, так и с грунтовой поверхности и воды.