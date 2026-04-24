США выделили деньги на производство стволов М776 для гаубиц M777A2

ЦАМТО, 23 апреля. Армия США заключила контракт на производство стволов М776 для гаубиц M777A2 в целях пополнения запасов, истощенных в результате поставок Украине, Тайваню и Израилю.

Как сообщает "РИА Новости" со ссылкой на правительственные документы США, общая стоимость программы достигла 462,7 млн. долл., однако именно текущий транш в 145,8 млн. долл. связан с резким истощением американских арсеналов из-за текущих конфликтов.

"BAE Systems Land & Armaments получила контракт с фиксированной ценой на сумму 145,8 млн. долл. на производство 155-мм стволов М776 для гаубицы M777A2", – говорится в заявлении Пентагона.

Для оформления сделки оборонное ведомство задействовало особый механизм, позволяющий закупать вооружение без проведения конкурса. Это решение обосновано необходимостью экстренного восполнения запасов и устранением рисков, которые могли возникнуть при стандартной процедуре торгов, отмечает "РИА Новости".

Производство будет сосредоточено в Миннеаполисе, завершение работ намечено на 31 марта 2031 года. Ствол М776 является ключевым компонентом легкой 155-мм гаубицы M777, активно используемой в зоне боевых действий.