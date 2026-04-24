ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок

Американская атомная многоцелевая подводная лодка SSN 789 Indiana типа Virginia выходит из Нью-Лондона (Гротона) на боевую службу, 08.02.2022
Источник изображения: Телеграм-канал "Вестник подводных сил"

ЦАМТО, 23 апреля. США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок, сообщил директор программы ядерных силовых установок ВМС страны адмирал Уильям Хьюстон.

"То, что мы делаем сейчас, – это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны <...>. Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны", – цитирует "РИА Новости" заявление У.Хьюстона во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

По словам адмирала, Вашингтон ускорил эту работу в рамках программы ядерных силовых установок для Военно-морских сил.

Неделю назад глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в войска сейчас поставляют больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.

Министр добавил, что проект бюджета на 2027 ф.г. предусматривает исторический по масштабам объем инвестиций в объеме 27,44 млрд. долл. на модернизацию ядерного арсенала.

  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57