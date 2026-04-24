ВМС США сообщили о рекордных масштабах строительства подлодок

ЦАМТО, 23 апреля. США начали крупнейшую со времен Второй мировой войны кампанию по строительству подлодок, сообщил директор программы ядерных силовых установок ВМС страны адмирал Уильям Хьюстон.

"То, что мы делаем сейчас, – это крупнейшее наращивание подводного флота, по сути, со времен окончания Второй мировой войны <...>. Мы реализуем по-настоящему масштабную программу строительства. Каждый год мы строим больше тоннажа, чем в разгар холодной войны", – цитирует "РИА Новости" заявление У.Хьюстона во время дискуссии в Центре стратегических и международных исследований (CSIS).

По словам адмирала, Вашингтон ускорил эту работу в рамках программы ядерных силовых установок для Военно-морских сил.

Неделю назад глава Минэнерго США Крис Райт заявил, что в войска сейчас поставляют больше нового ядерного оружия и реализуют больше программ модернизации боеголовок, чем когда-либо со времен холодной войны.

Министр добавил, что проект бюджета на 2027 ф.г. предусматривает исторический по масштабам объем инвестиций в объеме 27,44 млрд. долл. на модернизацию ядерного арсенала.