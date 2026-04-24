Дальность сравнится с Tomahawk: США представили экономичную ракету RAACM-ER

Американская оборонная компания CoAspire представила на выставке Sea-Air-Space 2026 новую, более дальнобойную версию дозвуковой крылатой ракеты RAACM с турбореактивным двигателем, получившую обозначение RAACM-ER.

По словам разработчика, дальность действия новой модификации превышает 1000 морских миль. Это примечательно, учитывая относительно компактные габариты изделия, соответствующего по размеру авиабомбе GBU-38. КР может запускаться как с воздуха, так и – за счёт дополнительного ракетного ускорителя – с земли и морских платформ. Наведение осуществляется посредством GPS и длинноволнового ИК-датчика. КР может поражать как неподвижные, так и мобильные цели, и выдерживать воздействие средств РЭБ.

Новая версия RAACM-ER:

Единственным средством поражения, состоящим на вооружении США, которое может сравниться с RAACM-ER по дальности, является BGM-109 Block V MST – новейшая версия Tomahawk со стоимостью $3,64 млн. В плане цены RAACM-ER выигрывает у своего «конкурента».

Как пояснили в компании, в отличие от JASSM и аналогичных крылатых ракет, RAACM-ER, как и базовая версия RAACM, оптимизирована по стоимости:

Самое важное – это доступное массовое производство.

Как утверждается, сделать более экономичное изделие удалось за счёт максимального использования готовых коммерческих компонентов.

Базовый вариант RAACM уже прошёл лётные испытания на борту штурмовика A-4 Skyhawk частного подрядчика и поступил в производство. Вполне возможно, что это изделие поставляется на поле боя – CoAspire является одной из двух компаний, производящих ракеты повышенной дальности (ERAM) для ВСУ. Как пояснил разработчик, испытательный полёт RAACM-ER состоится «очень скоро».