Военное обозрение

Создаётся на базе ПТ-76: Вьетнам разрабатывает танк T-1

Источник изображения: topwar.ru

В социальные сети были выложены эскизы перспективной бронемашины T-1, которая должна стать первым во Вьетнаме танком собственного производства. Её разработкой занимается завод Z125. Фактически новое изделие создаётся на базе ПТ-76Б и также сохраняет плавучесть.

В роли основного вооружения выступит 76-мм пушка, в отличие от «оригинала» работающая в паре с автоматом заряжания, рассчитанным на 15 снарядов. Просторное боевое отделение намекает на возможность ручной зарядки. Вполне возможно, что машина получит более мощное оружие: вьетнамская металлургия недавно освоила самостоятельное производство стволов для 125-мм гладкоствольных пушек 2А46 и лафетов для САУ.

Источник изображения: topwar.ru

Башня рассчитана на 2 чел., видимо, командира и наводчика. Её защита усилена решётками сзади и ДЗ спереди и по бокам. Также установлены панорамный прицел и боевой модуль с 12,7-мм пулемётом. Имеются датчики ИК-облучения и средства постановки дымовой завесы.

Источник изображения: topwar.ru

Уровень бронирования не раскрывается, но учитывая, что машина будет плавучей, вряд ли её можно отнести к ОБТ. Скорее всего, речь идёт о создании лёгкого танка на базе ПТ-76Б с внесением ряда изменений, таких как внедрение автомата заряжания.

Ранее Вьетнам освоил изготовление техники на основе БМП-1 и БРДМ-2 – машины уже готовятся к серийному производству.

