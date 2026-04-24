ВВС Перу подписали контракт на закупку первой партии F-16C/D Блок.70

ЦАМТО, 23 апреля. Представители ВВС Перу и компании Lockheed Martin подписали контракт на поставку первой партии из 12 истребителей F-16C/D Блок.70 и рамочное соглашение по компенсационной программе.

Контракт подписан на состоявшейся 20 апреля на авиабазе Лас-Пальмас закрытой церемонии.

Как сообщает Defensa.com, ВВС Перу будут поставлены 10 одноместных самолетов F-16C и два двухместных F-16D, общая стоимость которых составляет 1,54 млрд. долл.

Подписание контракта было перенесено с 17 апреля, когда президент Хосе Мария Балькасар объявил, что решение о приобретении F-16C/D Блок.70 может быть оставлено на усмотрение новой администрации. Сделанное накануне подписания контракта заявление стало полной неожиданностью для американской стороны и вызвало немедленную реакцию.

Посол США Берни Наварро на своей странице в X заявил, что если Перу будет недобросовестно вести переговоры и подрывать интересы США, то как представитель администрации Д.Трампа он использует все имеющиеся в его распоряжении инструменты для защиты американских интересов.

В определенных политических кругах Перу и ряде других стран данный пост был воспринят как угроза. В то же время, командование Вооруженных сил Перу выступило за подписание контракта, имеющего важное значение для безопасности и обороны государства. В итоге власти Перу вновь изменили решение и заключили контракт.

Закупка истребителей F-16C/D Блок.70 осуществляется в рамках программы, получившей наименование "Восстановление возможностей контроля воздушного пространства с помощью истребителей 4-й авиагруппы авиабазы им. полковника Виктора Мальдонадо Бегасо (Ла-Хойя, Арекипа) – код № 2573425". Она предусматривает приобретение в общей сложности 24 боевых самолетов: 20 одноместных и 4 двухместных стоимостью 3,5 млрд. долл. В рамках национального бюджета Перу на реализацию программы был выделен начальный транш в размере 2 млрд. долл. (7,58 млрд. солей).

Из этой суммы 1,54 млрд. долл. приходится на покупку у компании Lockheed Martin непосредственно 12 истребителей F-16 Блок.70. Оставшиеся 460 млн. долл. будут направлены на финансирование поставки в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) вспомогательного наземного оборудования, запасных частей, тренажера, небольшой партии вооружений, предоставления технической документации, логистической поддержки, обучения и т.д. Контракт включает поставку (предположительно бесплатно) самолета-заправщика KC-135R "Стратотанкер" из состава ВВС США, стоимость которого может оцениваться в 40-50 млн. долл. Поставка первых F-16C/D Блок.70 ожидается к середине 2029 года.

Контракт на поставку еще 12 истребителей F-16 стоимостью 1,5 млрд. долл. (5,7 млрд. солей) будет подписан позднее. Компенсационная программа, среди прочего, будет включать разработку и совместное производство БЛА средней дальности Vulture, а также сертификацию Службы технического обслуживания ВВС Перу SEMAN (Servicio de Mantenimiento) в качестве организации по техническому обслуживанию, ремонту и капитальному ремонту самолетов. Это позволит осуществлять обслуживание и ремонт гидравлических систем и шасси не только истребителей F-16C/D Блок.70, но и состоящих на вооружении ВВС Перу самолетов KC-130/L-100-20.

Как сообщал ЦАМТО, программа приобретения новых истребителей реализуется для модернизации авиапарка ВВС Перу, в состав которого входят Mirage 2000P, МиГ-29, и Су-25. На покупку 24 самолетов было выделено 3,5 млрд. долл. Проект реализуется в два этапа. На приобретение первых 12 истребителей были выделены средства в размере 2 млрд. долл. Еще 1,5 млрд. долл. ассигнованы на приобретения второй партии истребителей.

В финальной стадии конкурса основными претендентами рассматривались американская Lockheed Martin (F-16C/D Блок.70) и шведская Saab ("Грипен E"). В сентябре 2025 года Госдепартамент США уведомил Конгресс США о возможной продаже Перу в рамках программы "Иностранные военные продажи" 10 истребителей F-16C Блок.70, 2 самолетов F-16D Блок.70, а также другого сопутствующего оборудования, вооружений и услуг общей стоимостью до 3,42 млрд. долл.

В марте 2026 года президент Перу Хосе Мария Балькасар впервые сообщил о выборе предложившей истребители F-16 Блок.70/72 Lockheed Martin победителем конкурса. В течение последних месяцев представители администрации США и Lockheed Martin провели серию переговоров с профильными ведомствами в Лиме для согласования параметров контракта. По оценке аналитиков, выбор был сделан не без применения политического давления со стороны Вашингтона. На решение властей Перу также повлияло неожиданное значительное снижение стоимости предлагаемых самолетов.