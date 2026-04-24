Министр ВМС Соединенных Штатов ушел с поста

Министр Военно-морских сил США Джон Фелан покинул пост. Решение об отставке вступило в силу немедленно. Об этом сообщил пресс-секретарь Пентагона Шон Парнелл.

"От имени министра обороны и его заместителя мы благодарны министру Фелану за его службу Минобороны и Военно-морским силам Соединенных Штатов. Мы желаем ему успехов в его будущих начинаниях", – цитирует РБК.

Исполняющим обязанности министра ВМС станет Хунг Као, который ранее был заместителем Фелана.

CNN отметил, что Джон Фелан ранее был бизнесменом, у него не было опыта воинской службы. Он занял пост министра ВМС США в 2025 году, после избрания Дональда Трампа президентом. Телеканал указал, что до этого Фелан с супругой занимались сбором средств для предвыборной кампании Трампа.

"Джон станет мощной силой для наших военнослужащих ВМС и твердым лидером в продвижении моего видения "Америка прежде всего". Он поставит интересы ВМС США превыше всего", – говорил о нем избранный президент США.

В начале апреля объявили об отставке начальника штаба Сухопутных войск США генерала Рэнди Джорджа. Телеканал CBS со ссылкой на источники утверждал, что его ухода потребовал глава Пентагона Пит Хегсет. По данным телеканала, он видит на этом посту человека, который будет реализовывать видение армии, сформулированное им и Трампом.

Министерство ВМС структурно входит в состав Минобороны США. Руководитель ведомства отвечает, в частности, за материально-техническое обеспечение американского флота, а также за людские и финансовые ресурсы, имеющиеся в их распоряжении. Министры ВВС, ВМС и Сухопутных войск США не входят в состав членов президентского кабинета.