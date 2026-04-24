Армия США показала подрыв укрепления новым боеприпасом Braker

Армия США показала испытания нового боеприпаса Braker, предназначенного для оснащения малогабаритных БПЛА. В ходе тестирования данное средство поражения подорвало укрепление из брёвен, бетона и мешков, залетев на борту беспилотника в дверной проём. Командование назвало испытание «значительным шагом вперёд в развитии боевых технологий»:

Наша команда прошла путь от концепции до применения за две недели.

Конкретные ТТХ боеприпаса не раскрываются. На беспилотник он устанавливается, прикрепляясь к «планке» Picatinny CLIK – это разрабатываемый армией США единый стандарт для быстрой, безопасной и универсальной стыковки боеприпасов с БПЛА.

Источник изображения: topwar.ru

Главная цель состоит в преодолении «зоопарка» систем. До появления CLIK каждый производитель дронов и каждый разработчик БЧ создавали собственные, уникальные узлы крепления. Чтобы подвесить новую гранату или бомбу на БПЛА другой марки, требовалось инженерное перепроектирование.

Идея CLIK состоит в том, чтобы создать для беспилотников то же самое, чем в 1990-х годах стала знаменитая планка Пикатинни для стрелкового оружия. Боец должен иметь возможность закрепить боеприпас на любом совместимом дроне за пару секунд.

Picatinny CLIK (конструкция серого цвета под «брюхом» БПЛА):

Источник изображения: topwar.ru

Picatinny CLIK представляет собой не просто механический замок, а целый комплекс, включающий три «столпа»: физический интерфейс – стандартизированный узел механического сброса и жёсткого крепления; электрический интерфейс – единый разъём для подачи питания и обмена данными между бортовым компьютером БПЛА и взрывателем боеприпаса; архитектура безопасности – строгие протоколы шифрования и предохранительные алгоритмы, исключающие случайный подрыв боеприпаса при падении дрона, жёсткой посадке или потере связи.

Для лёгких коммерческих и тактических квадрокоптеров, для которых критически важен каждый грамм веса и необходимо минимальное энергопотребление, был разработан специальный облегчённый подстандарт CLIK – sUPI (small Universal Payload Interface).

Пентагон передал ТТХ и чертежи CLIK коммерческим компаниям, чтобы любой гражданский производитель дронов мог выпустить аппарат с разъёмом для установки «планки».