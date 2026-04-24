Военное обозрение

Армия США показала подрыв укрепления новым боеприпасом Braker

Армия США показала испытания нового боеприпаса Braker, предназначенного для оснащения малогабаритных БПЛА. В ходе тестирования данное средство поражения подорвало укрепление из брёвен, бетона и мешков, залетев на борту беспилотника в дверной проём. Командование назвало испытание «значительным шагом вперёд в развитии боевых технологий»:

Наша команда прошла путь от концепции до применения за две недели.

Конкретные ТТХ боеприпаса не раскрываются. На беспилотник он устанавливается, прикрепляясь к «планке» Picatinny CLIK – это разрабатываемый армией США единый стандарт для быстрой, безопасной и универсальной стыковки боеприпасов с БПЛА.

Braker:

Главная цель состоит в преодолении «зоопарка» систем. До появления CLIK каждый производитель дронов и каждый разработчик БЧ создавали собственные, уникальные узлы крепления. Чтобы подвесить новую гранату или бомбу на БПЛА другой марки, требовалось инженерное перепроектирование.

Идея CLIK состоит в том, чтобы создать для беспилотников то же самое, чем в 1990-х годах стала знаменитая планка Пикатинни для стрелкового оружия. Боец должен иметь возможность закрепить боеприпас на любом совместимом дроне за пару секунд.

Picatinny CLIK (конструкция серого цвета под «брюхом» БПЛА):

Picatinny CLIK представляет собой не просто механический замок, а целый комплекс, включающий три «столпа»: физический интерфейс – стандартизированный узел механического сброса и жёсткого крепления; электрический интерфейс – единый разъём для подачи питания и обмена данными между бортовым компьютером БПЛА и взрывателем боеприпаса; архитектура безопасности – строгие протоколы шифрования и предохранительные алгоритмы, исключающие случайный подрыв боеприпаса при падении дрона, жёсткой посадке или потере связи.

Для лёгких коммерческих и тактических квадрокоптеров, для которых критически важен каждый грамм веса и необходимо минимальное энергопотребление, был разработан специальный облегчённый подстандарт CLIK – sUPI (small Universal Payload Interface).

Пентагон передал ТТХ и чертежи CLIK коммерческим компаниям, чтобы любой гражданский производитель дронов мог выпустить аппарат с разъёмом для установки «планки».

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57