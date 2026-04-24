Милитаризация ФРГ в действии: поставщик для премиум-класса начал выпуск BOXER

Источник изображения: topwar.ru

Немецкая компания DRÄXLMAIER Group традиционно являлась поставщиком для автогигантов, создавая сложные технические системы для автомобилей премиальных классов, а именно электропроводку, электрику и интерьер под каждую конкретную комплектацию машины. Теперь она займётся изготовлением военной продукции.

Оборонный концерн KNDS сегодня открыл на своём заводе в Мюнхене производственную линию для выпуска БТР BOXER 8×8, за который в рамках стратегического партнёрства теперь отвечает DRÄXLMAIER. Согласно пресс-релизу, на этих мощностях будут изготавливаться 10 бронемашин в месяц. С учётом других линий KNDS намерена увеличить производство BOXER в 6 раз к 2030 году по сравнению с предыдущим годом, чтобы удовлетворить потребности заказчиков:

Вооружённые силы многих стран ожидают от нас расширения производства для увеличения оборонного потенциала Европы.

На собственных мощностях DRÄXLMAIER планирует организовать изготовление функциональных модулей для BOXER, с KNDS было подписано соответствующее предварительное соглашение. Видимо, речь идёт в первую очередь о развёртывании производства дистанционно-управляемых боевых станций. В DRÄXLMAIER заявили по поводу нового партнёрства:

Обладая более чем 65-летним опытом в разработке, тестировании и внедрении серийной автомобильной продукции, мы внесём свой вклад в производство сложных подсистем, используя наши технологические знания и опыт.

БТР уже используется ФРГ, Нидерландами, Литвой, Британией, Катаром, Австралией и Украиной. При этом KNDS заключила контракты на поставку более 2000 единиц BOXER.

Как на днях указывалось в WSJ, автомобильная промышленность Германии переживает самый тяжёлый и затяжной структурный кризис со времён окончания Второй мировой войны. Некогда главный локомотив немецкой экономики столкнулся с резким падением прибыли и массовыми сокращениями. Отмечается, что на этом фоне правительство приняло решение о милитаризации автопрома. Судя по перепрофилированию DRÄXLMAIER, власти перешли к конкретным действиям в этом направлении.