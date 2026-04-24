Войти
Военное обозрение

«Воду пришлось нормировать»: поломка британского эсминца Dragon

134
0
0

Источник изображения: topwar.ru

После нападения США и Израиля на Иран ВМС Британии прервали техобслуживание HMS Dragon проекта Type 45 и отправили на Кипр, где находится база ВВС Британии Акротири, для защиты острова от возможных атак. После прибытия к месту назначения он совершил краткий патруль у побережья. Однако с 23 марта корабль в результате поломки пребывал в бухте Суда на Крите, находясь в 920 км от целевой зоны.

Минобороны было вынуждено признать, что у Dragon возникла «незначительная техническая проблема» и он останется у причала в неуказанном порту для «плановой логистической остановки и короткого периода техобслуживания». В издании Navy Lookout говорится по этому поводу:

Сообщения указывали на неисправность в системе очистки воды, из-за чего экипаж не мог принять душ, а питьевую воду и запасы продовольствия пришлось нормировать. Учитывая, что пресная вода легкодоступна на острове, проблема, видимо, состояла в трубопроводах или резервуарах корабля.

Как указывается, после нескольких атак беспилотников 2 марта со стороны Ливана, Кипру ничего не угрожало. Однако при потенциальном ударе баллистическими ракетами защищать остров нечем – именно для этого туда и был направлен HMS Dragon с ЗУР Aster 30 (с дальностью поражения около 120 км) и радаром Sampson (обнаруживает высотные цели на расстоянии около 400 км) на борту.

5 апреля израильское СМИ заявило, что HMS Dragon был поражен ракетой, выпущенной из Ливана. Автор пишет по этому поводу:

Эта нелепость широко распространилась в сетях. В действительности же корабль в это время уже находился в бухте Суда.

По его словам, HMS Dragon продолжает пребывать на Крите, он посетил объект НАТО в Суда-Бей, где провёл артиллерийские стрельбы и благодаря имеющейся там инфраструктуре мог пройти проверку работоспособности оборудования:

За месяц пребывания на Крите эсминец был приведён в боевую готовность и теперь может быть переброшен на более сложный ТВД в случае обострения кризиса.
Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Иран
Кипр
Ливан
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
Aster ЗУР
NATO
Type 45
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 20:04
  • 3
Уникальность российского «Терминатора» объяснили
  • 23.04 19:13
  • 15624
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.04 17:21
  • 1
Опутали берега: в ВМФ созданы антидронные подразделения
  • 23.04 17:02
  • 9
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 16:46
  • 2
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 13:09
  • 129
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 23.04 12:06
  • 2
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57