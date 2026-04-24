«Воду пришлось нормировать»: поломка британского эсминца Dragon

После нападения США и Израиля на Иран ВМС Британии прервали техобслуживание HMS Dragon проекта Type 45 и отправили на Кипр, где находится база ВВС Британии Акротири, для защиты острова от возможных атак. После прибытия к месту назначения он совершил краткий патруль у побережья. Однако с 23 марта корабль в результате поломки пребывал в бухте Суда на Крите, находясь в 920 км от целевой зоны.

Минобороны было вынуждено признать, что у Dragon возникла «незначительная техническая проблема» и он останется у причала в неуказанном порту для «плановой логистической остановки и короткого периода техобслуживания». В издании Navy Lookout говорится по этому поводу:

Сообщения указывали на неисправность в системе очистки воды, из-за чего экипаж не мог принять душ, а питьевую воду и запасы продовольствия пришлось нормировать. Учитывая, что пресная вода легкодоступна на острове, проблема, видимо, состояла в трубопроводах или резервуарах корабля.

Как указывается, после нескольких атак беспилотников 2 марта со стороны Ливана, Кипру ничего не угрожало. Однако при потенциальном ударе баллистическими ракетами защищать остров нечем – именно для этого туда и был направлен HMS Dragon с ЗУР Aster 30 (с дальностью поражения около 120 км) и радаром Sampson (обнаруживает высотные цели на расстоянии около 400 км) на борту.

5 апреля израильское СМИ заявило, что HMS Dragon был поражен ракетой, выпущенной из Ливана. Автор пишет по этому поводу:

Эта нелепость широко распространилась в сетях. В действительности же корабль в это время уже находился в бухте Суда.

По его словам, HMS Dragon продолжает пребывать на Крите, он посетил объект НАТО в Суда-Бей, где провёл артиллерийские стрельбы и благодаря имеющейся там инфраструктуре мог пройти проверку работоспособности оборудования:

За месяц пребывания на Крите эсминец был приведён в боевую готовность и теперь может быть переброшен на более сложный ТВД в случае обострения кризиса.