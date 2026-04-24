В США объяснили отказ от списания «самолета для уничтожения советских танков»

19FortyFive: «Уничтожитель танков» A-10 ВВС США доказал эффективность в Иране

Штурмовик A-10 Thunderbolt II, который Военно-воздушные силы (ВВС) США планировали списать, доказал свою эффективность в ходе операции в Иране. Отказ от вывода самолетов из эксплуатации объяснил обозреватель 19FortyFive Джек Бакби.

A-10, который разработали в годы холодной войны, предназначался для уничтожения советских танков непосредственно над полем боя. Однако в современных условиях системы противовоздушной обороны исключают такое применение штурмовиков, поэтому Вашингтон планировал списать A-10. Решение изменили после анализа эффективности Thunderbolt II в ходе операции против Ирана.

По словам Бакби, в операциях, таких как конфликт в Иране, нужны самолеты, способные находиться на боевом дежурстве в течение длительного времени. Они должны медленно летать на малых высотах, оперативно уничтожая выявленные цели. Это позволит не тратить ресурс дорогостоящих истребителей.

«A-10 может оказывать поддержку войскам и кораблям, оказавшимся под угрозой, и было бы неразумно выводить его из эксплуатации во время активного регионального конфликта, в ходе которого он доказал свою эффективность после того, как F-35 обеспечили превосходство в воздухе», — пишет издание.

Автор резюмирует, что A-10 оставляют для миссий, в которых современные самолеты не нужны. При этом военные понимают, что штурмовик не сможет проявить себя в противостоянии с равным противником.

Ранее в апреле министр ВВС США Трой Мейнк сообщил, что A-10 Thunderbolt II оставят на вооружении до 2030 года.