Появились новые спутниковые снимки, подтверждающие активность иранского «москитного флота» в Ормузском проливе. На изображениях, полученных европейской системой Copernicus («Коперник»), зафиксирована группа из десятков быстроходных катеров Корпуса стражей исламской революции (КСИР), действующих в северной части пролива в районе побережья Карган.

Аналитики отмечают, что эти маневры, в которых участвуют не менее 33 малых судов, являются частью асимметричной стратегии Тегерана по блокированию одного из ключевых морских путей.

В целом у Ирана есть флот маломерных судов, насчитывающий тысячи быстроходных катеров, способных развивать скорость до 120 км/ч (по другим данным – и выше). И он стал настоящей головной болью для американских военно-морских сил. Несмотря на заявления США об уничтожении большей части иранского флота, эти малые суда, оснащённые пулемётами, управляемыми и неуправляемыми ракетами и беспилотниками-камикадзе, остаются крайне эффективным инструментом. Их трудно обнаружить на радарах, а тактика внезапных атак и мгновенного исчезновения среди прибрежных скал и островов делает их практически неуязвимыми.

Они ведут настоящую охоту на коммерческие суда.

Противники Ирана заявляют, что такая активность напрямую угрожает глобальным поставкам нефти, так как через пролив проходит около 20% мирового экспорта. Иран же парирует тем, что не он начинал войну и что готов в любую минуту остановить практику перехвата судов – как только США сами разблокируют пролив и иранские порты.