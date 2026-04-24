Военное обозрение

Класс Ford оказался под угрозой: ВМС США пересматривают программу по авианосцам

Источник изображения: topwar.ru

Министр ВМС США Джон Фелан на полях выставки Sea Air Space 2026 заявил, что его ведомство планирует завершить пересмотр программы строительства авианосцев класса Ford ориентировочно в течение следующего месяца. По его словам, в настоящее время осуществляется комплексный анализ — тщательное изучение конструкции кораблей этого типа, их боевого потенциала и расходов на проект:

Нужно ответить на ключевой вопрос, получаем ли мы адекватную отдачу от вложенных средств, то есть насколько авианосцы класса Ford превосходят более старые авианосцы Nimitz.

Как отмечается в американской прессе, президент Дональд Трамп является ярым критиком Ford, в частности, их электромагнитных катапульт и лифтов для транспортировки вооружений, которые столкнулись с серьёзными проблемами надёжности и технического обслуживания:

У нас есть авианосцы Ford. Мы собираемся перейти на другой класс авианосцев.

Как заявил Фелан, ВМС ещё не приняли решения о постройке CVN-82 и CVN-83 — это номера 5-го и 6-го корпусов авианосцев типа Ford (головной находится в эксплуатации, второй на ходовых испытаниях, два в постройке), этот вопрос всё ещё изучается:

Я думаю, это разумный и практичный шаг с нашей стороны, учитывая их стоимость в процентном отношении к бюджету. Президент знает, что мы изучаем [программу по постройке авианосцев], и хочет, чтобы мы представили результаты анализа.

По отдельным репликам Фелана можно понять, что проект Ford сравнивается с Nimitz по частоте боевых вылетов, износу самолётов, эффективности работы катапульт (в том числе в разрезе их стоимости), расходам на инфраструктуру.

Фелану задали вопрос о возможности сокращения программы Ford по итогам пересмотра проекта:

Пока рано говорить об этом, но у нас будут авианосцы. Авианосцы — важная составляющая наших сил, и они нам понадобятся. Я думаю, вопрос скорее в том, как нам определить — что мы можем сделать, чтобы сократить расходы? Что мы можем сделать, чтобы повысить эффективность? Что мы можем сделать, чтобы упростить конструкцию? В каких областях мы можем сэкономить, а в каких нет?

В американской прессе указывается, что угроза, нависшая над программой Ford, может быть напрямую связана со смещением в ВМС приоритетов в сторону линкоров класса Trump, которые по цене окажутся дороже серийных авианосцев.

