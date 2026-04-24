Класс Ford оказался под угрозой: ВМС США пересматривают программу по авианосцам

Министр ВМС США Джон Фелан на полях выставки Sea Air Space 2026 заявил, что его ведомство планирует завершить пересмотр программы строительства авианосцев класса Ford ориентировочно в течение следующего месяца. По его словам, в настоящее время осуществляется комплексный анализ — тщательное изучение конструкции кораблей этого типа, их боевого потенциала и расходов на проект:
Как отмечается в американской прессе, президент Дональд Трамп является ярым критиком Ford, в частности, их электромагнитных катапульт и лифтов для транспортировки вооружений, которые столкнулись с серьёзными проблемами надёжности и технического обслуживания:
Как заявил Фелан, ВМС ещё не приняли решения о постройке CVN-82 и CVN-83 — это номера 5-го и 6-го корпусов авианосцев типа Ford (головной находится в эксплуатации, второй на ходовых испытаниях, два в постройке), этот вопрос всё ещё изучается:
По отдельным репликам Фелана можно понять, что проект Ford сравнивается с Nimitz по частоте боевых вылетов, износу самолётов, эффективности работы катапульт (в том числе в разрезе их стоимости), расходам на инфраструктуру.
Фелану задали вопрос о возможности сокращения программы Ford по итогам пересмотра проекта:
В американской прессе указывается, что угроза, нависшая над программой Ford, может быть напрямую связана со смещением в ВМС приоритетов в сторону линкоров класса Trump, которые по цене окажутся дороже серийных авианосцев.