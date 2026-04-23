"Рособоронэкспорт" готов разрабатывать БПЛА с партнерами из стран Азии

211
0
0
БПЛА-камикадзе «Ланцет». Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com
Конкурентным преимуществом предлагаемых на экспорт российских дронов является то, что их техническое развитие осуществляется на основе значительного опыта практического применения, отметили в организации

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Компания "Рособоронэкспорт" (входит в Ростех) открыта к проектам по технологическому сотрудничеству и совместной разработке беспилотных летательных аппаратов с партнерами из стран Юго-Восточной Азии. Об этом ТАСС заявил официальный представитель организации в рамках международной выставки вооружения и военной техники Defence Services Asia (DSA) в Куала-Лумпуре (Малайзия).

"На выставке DSA 2026 "Рособоронэкспорт" (входит в госкорпорацию Ростех) представляет новейшие российские тактические беспилотные авиационные комплексы, предназначенные для разведки и поражения различных целей, а также боевые части для БПЛА. Нашим партнерам в странах Юго-Восточной Азии мы готовы предложить как поставку готовых изделий, так и технологическое сотрудничество - локализацию производства БПЛА, передачу лицензий и технологий и т. д. Более того, "Рособоронэкспорт" открыт к проектам по совместной разработке БПЛА", - сообщили собеседник агентства.

В "Рособоронэкспорте" подчеркнули, что очевидным конкурентным преимуществом предлагаемых на экспорт российских БПЛА является тот факт, что их техническое развитие осуществляется на основе значительного опыта практического применения. "Демонстрируемые в Куала-Лумпуре беспилотные комплексы полностью подходят под специфические климатические и природные условия Юго-Восточной Азии. На DSA 2026 также демонстрируются вкладные и сбрасываемые боевые части для БПЛА, которые могут применяться в том числе и в составе уже имеющихся у заказчиков комплексов. Они предназначены для различных целей, охватывающих широкий спектр сценариев применения БПЛА и барражирующих боеприпасов", - отметили в организации.

DSA является одной из крупнейших оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие проходит 20-23 апреля в Куала-Лумпуре.

