Рособоронэкспорт: РФ готова экспортировать комплексы ПВО в страны ЮВА

Боевая машина зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М" на автомобильном шасси КамАЗ-53958 (8х8) с бронекабиной
Источник изображения: АО "Рособоронэкспорт"

КУАЛА-ЛУМПУР, 22 апреля. /ТАСС/. Россия готова сотрудничать со странами Юго-Восточной Азии (ЮВА) в рамках организации экспортных поставок комплексов ПВО, доказавших высокую эффективность в ходе боевых действий. Об этом ТАСС заявили в "Рособоронэкспорте" (входит в Ростех).

"Российской оборонной промышленностью создана линейка средств противовоздушной обороны во всех сегментах - от переносных зенитных ракетных комплексов до зенитных ракетных систем дальнего действия. Многие из них доказали свою высокую эффективность в боевых действиях. Рособоронэкспорт открыт к сотрудничеству со странами Юго-Восточной Азии по предлагаемым на экспорт комплексам ПВО", - заявили в организации.

В "Рособоронэкспорте" отметили, что на выставке DSA 2026 представлена модель зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1М", созданного холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех". "Он может эффективно применяться в едином контуре с другими комплексами ПВО. Среди других преимуществ российского ЗРПК - возможность применения трех типов ЗУР, включая ЗУР ближнего перехвата, предназначенных для борьбы с БПЛА. Также комплекс способен уничтожать не только воздушные, но и наземные цели и объекты. Кроме того, "Панцирь-С1М" отличает высокая мобильность и возможность стрельбы в движении", - добавили в организации.

DSA является одной из крупнейших оборонных выставок в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Мероприятие проходит 20-23 апреля в Куала-Лумпуре.

