ГД ратифицировала соглашение с Никарагуа о военном сотрудничестве

МОСКВА, 22 апреля. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании ратифицировала межправительственное соглашение о военном сотрудничестве с Никарагуа. Документ на рассмотрение палаты парламента внесло правительство РФ.

Соглашение было подписано в Москве 22 сентября 2025 года. Как отмечается в пояснительной записке, ратификация документа будет способствовать укреплению сотрудничества между странами в военной области. Кроме того, на основе соглашения будут определены цели, направления и формы такого сотрудничества.