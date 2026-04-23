Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 100-летия КБ приборостроения и академика Шипунова.

Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2027 году 100-летия акционерного общества «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» и 100-летия со дня рождения академика Аркадия Георгиевича Шипунова. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Глава государства поручил Правительству Российской Федерации образовать организационный комитет и утвердить его состав, а также обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по празднованию 100-летия Конструкторского бюро приборостроения и академика Шипунова.

Аркадий Георгиевич Шипунов родился 7 ноября 1927 года в городе Ливны Орловской области. Окончил Тульский механический институт по специальности «Стрелковые и артиллерийские системы и установки», а затем всю жизнь посвятил работе в оборонно-промышленном комплексе нашей страны. С 1962 года Шипунов возглавлял Конструкторское бюро приборостроения и до конца жизни принимал самое активное и непосредственное участие в жизни предприятия. Под его руководством было разработано свыше 70 образцов вооружения.