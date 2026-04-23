Армия США испытывает автономного боевого робота Hunter Wolf, оснащенного радаром и пулеметом

На опубликованных Министерством войны США (бывшее Министерство обороны) снимках запечатлен автономный боевой робот Hunter Wolf, принимающий участие в учениях 101-й воздушно-десантной дивизии. Это свидетельствует о переходе от экспериментов с роботизированными боевыми системами к их интеграции в реальные условия военных конфликтов.

Во время учений Hunter Wolf обеспечивал логистику и безопасность. Робот оснащен дистанционно управляемым 50-мм пулеметом, что значительно расширяет его боевые возможности (ранее его использовали в основном для перевозки грузов). Основная задача робота — снизить нагрузку на личный состав. 50-мм пулемет объединен в единый модуль с радаром EchoShield, что расширяет возможности Hunter Wolf в обороне и ведении разведки, позволяя не подвергать риску военнослужащих. К примеру, он может продвигаться вперед, сканировать местность, вскрывая угрозы, при этом личный состав будет находиться в безопасности. Параллельно Hunter Wolf может перевозить средства связи, боеприпасы, воду, аккумуляторы, контролировать логистику и обороняемые рубежи. Таким образом, в Армии США уже сейчас формируется многоуровневая система взаимодействия роботов и военнослужащих.

Александр Агеев

