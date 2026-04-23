В Китае успешно испытали технологию непрерывной подзарядки дронов в полете

Дрон

В Китае успешно завершились испытания системы беспроводной передачи энергии с помощью микроволнового луча с наземного передатчика на летающий дрон.

Основа системы — мобильный наземный излучатель, с которого энергия непрерывно поступает на антенную решетку беспилотника. В результате исследовательская группа сумела обеспечить стабильную передачу энергии даже во время перемещений дрона и наземного передатчика. Данная концепция чем-то напоминает «сухопутный авианосец», функцию которого выполняет наземный передатчик, поддерживающий работу дронов, как авианосец поддерживает в полете палубную авиацию. В дальнейшем технология может быть использована для значительного увеличения времени нахождения в воздухе боевых БПЛА. Как сообщил руководитель проекта Сун Ливэй, для обеспечения точного совмещения микроволнового излучателя с дроном команда объединила GPS-позиционирование с бортовыми системами управления для постоянной корректировки направления луча, что обеспечило стабильную передачу энергии независимо от изменений окружающей среды.

Александр Агеев