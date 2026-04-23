В Китае успешно испытали технологию непрерывной подзарядки дронов в полете

В Китае успешно завершились испытания системы беспроводной передачи энергии с помощью микроволнового луча с наземного передатчика на летающий дрон.

Основа системы — мобильный наземный излучатель, с которого энергия непрерывно поступает на антенную решетку беспилотника. В результате исследовательская группа сумела обеспечить стабильную передачу энергии даже во время перемещений дрона и наземного передатчика. Данная концепция чем-то напоминает «сухопутный авианосец», функцию которого выполняет наземный передатчик, поддерживающий работу дронов, как авианосец поддерживает в полете палубную авиацию. В дальнейшем технология может быть использована для значительного увеличения времени нахождения в воздухе боевых БПЛА. Как сообщил руководитель проекта Сун Ливэй, для обеспечения точного совмещения микроволнового излучателя с дроном команда объединила GPS-позиционирование с бортовыми системами управления для постоянной корректировки направления луча, что обеспечило стабильную передачу энергии независимо от изменений окружающей среды.

  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы