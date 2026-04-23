Зеленский заявил об острой нехватке одного вида боеприпасов

Зеленский: запасы ПВО могут закончиться в любую неделю

Украинский президент Владимир Зеленский заявил о потенциальном кризисе с ракетами для систем противовоздушной обороны. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

«Запасы ПВО могут закончиться в любую неделю из-за интенсивности атак», – сказал Зеленский.

По его словам, сейчас Украине больше нужны ракеты для комплексов Patriot, чем сами пусковые установки. Украинский лидер отметил, что несколько раз этой зимой системы были, но стояли пустыми, передает Telegram-канал «Милитарист».

15 апреля политик рассказал, что на Украине сложилась тяжелая ситуация с ракетами для ПВО из-за войны на Ближнем Востоке. В интервью немецкому телеканалу ZDF Зеленский ясно дал понять, что война США с Ираном негативно сказывается на республике. У страны «сейчас такой дефицит, хуже уже быть не может», признал глава государства.

До этого начальник службы связи с общественностью командования Воздушных сил ВСУ, полковник Юрий Игнат сообщил, что у Украины постепенно заканчиваются ракеты для комплексов противовоздушной обороны Patriot.

По его словам, с началом войны в Иране украинцы наблюдают «увеличение количества атак» со стороны России и изменение траекторий полета «дронов-приманок». И все это нужно для того, чтобы «измотать» украинскую систему ПВО.

Ранее в Европе признали дефицит систем ПВО для передачи Украине.

Иван Лесюк