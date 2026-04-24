Линкор по цене авианосца: ВМС США запросили финансирование для класса Trump

ВМС США запросили $17 млрд для финансирования НИОКР и строительства первого линкора класса Trump, которому уже дали обозначение USS Defiant (BBG-1) – «Непокорный». Для примера, самый современный авианосец USS Gerald R. Ford обошёлся американскому бюджету примерно в $13,3 млрд за сам вымпел, а с учётом всех научно-исследовательских работ итоговая стоимость превысила $18 млрд.

Запрашиваемое на 2027 финансовый год финансирование включает $1 млрд на предварительные закупки и $837 млн на НИОКР, в дополнение к $134 млн, уже выделенным на первоначальные проектные работы.

В настоящее время концепт подразумевает создание корабля с массивным корпусом, который позволит нести 12 гиперзвуковых конвенциональных межконтинентальных ракет CPS, 128 ВПУ Mk41 (для КР Tomahawk, перехватчиков SM и других средств поражения), перспективные средства направленной энергии (рельсовые системы, лазерное оружие на основе ODIN и HELIOS) мощностью от 300 до 600 кВт (с возможностью модернизации до примерно 1 МВт) и, возможно, КР SLCM-N с ЯБЧ.

Вооружение для ближней обороны будет представлено 2 ПУ RIM-116 (против ракет и авиации), двумя 5-дюймовыми пушками с длиной ствола 62 калибра (против надводных целей) и четырьмя 30-мм системами (против малых ЛА).

Это даст возможность одному кораблю выполнять задачи, традиционно распределяемые между несколькими боевыми единицами.

Предполагается, что длина составит от 260 до 270 м, а ширина от 32 до 35 м, что немного больше, чем у японского линкора «Ямато». Скорость должна превысить 30 узлов – такой ход развивал немецкий линкор «Бисмарк». Численность экипажа оценивается в 650–800 чел. Водоизмещение более 30 тыс. тонн (примерно в 3 раза превышает Arleigh Burke и немного превосходит российский крейсер «Адмирал Нахимов») позволит разместить внушительный арсенал оружия, вместительные погреба для ракет, системы охлаждения и мощные энергетические установки.

Авиационная инфраструктура включает в себя лётную палубу и два ангара, способных принимать конвертопланы V-22 Osprey. Система сенсоров, построенная на базе радара AN/SPY-6, обеспечит комплексное обнаружение и сопровождение воздушных целей и ракет.

Корабли класса Trump призваны устранить пробелы в возможностях, вызванные выводом из эксплуатации крейсеров типа Ticonderoga. Ранее ожидалось, что их сможет заменить эсминец перспективного проекта DDG(X), но его конструкция была признана недостаточной для размещения необходимого количества ячеек ВПУ, интеграции гиперзвуковых ракет и высокоэнергетических вооружений. В итоге был сделан выбор в пользу более крупного корабля.

Предполагаемое оснащение корабля:

Стоимость всей программы Trump сейчас составляет $43,5 млрд: цена первого корпуса ожидается на уровне $17 млрд (начало постройки запланировано на 2028 финансовый год), второго – $13 млрд (2030 год), третьего – от $11 до 11,5 млрд (2031 год).

Крупные американские верфи, такие как Bath Iron Works, Ingalls Shipbuilding и Newport News Shipbuilding, в настоящее время работают в условиях нехватки рабочей силы и загружены заказами. Возможно, что потребуется расширение производственных мощностей. Сообщается, что южнокорейская Hanwha Philly Shipyard рассматривается как потенциальный участник, хотя ранее она не строила боевые корабли.