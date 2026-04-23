Япония изменила мировой рынок оружия за один день

Под руководством первой женщины-премьера в своей истории Япония резко ускорила милитаризацию. Для расширения военных предприятий им разрешили поставлять свою продукцию за рубеж впервые с 1945 года. К сожалению, для России это тоже означает многое.

Оценки того, что Япония разрешила себе стать одним из крупнейших экспортеров вооружений, разнятся от восторженных (например, в США) до резко отрицательных (разумеется, в Китае).

"Этот исторический шаг не только повысит обороноспособность стран, сотрудничающих с японо-американским альянсом, но и укрепит нашу коллективную способность поддерживать мир и еще больше защищать свободу во всем регионе", – говорит посол США в Токио Джордж Гласс.

"Китай глубоко обеспокоен. Китай будет сохранять высокую бдительность и решительно противостоять любым безрассудным действиям Японии, направленным на новую форму милитаризма", – предупреждает официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

Иронично, что в свое время именно Вашингтон заставил Японию отказаться не только от оружейного экспорта, но и от армии: платой за воинствующий милитаризм стала полная демилитаризация. Но так же, как СССР, создавший военный союз с ГДР вскоре после победы над Германией, США постепенно отказывались от жестких требований к Токио, поскольку союзник, который не способен себя защитить, это обуза.

Однако немцы на мировом оружейном рынке давно, а японцы выходят только сейчас и очень эффектно: с истребителями, эсминцами, ракетами и противоракетами, включая пресловутые "Пэтриоты" (Япония единственная в мире производит их по лицензии США).

Это страна не только восходящего солнца, но и одного из крупнейших военных бюджетов, который оставляет позади такие милитаризированные страны, как Израиль и Южная Корея.

Экспорт оружия нужен Токио для расширения оборонного сектора: предприятиям позволили зарабатывать на внешнем рынке, имея в виду то, что прибыли они направят на развитие производства. Прежде единственным заказчиком выступали Силы самообороны Японии – сперва отдаленный аналог армии, а теперь уже полноценная армия с огромной мошной: ассигнования на оборону подошли к планке в 60 млрд долларов.

Процесс отказа Токио от самоограничений, по сути, завершен, потому что следующий шаг – это претензия на ядерную бомбу, к чему японцы пока не готовы. Они и к снятию эмбарго на экспорт оружия не слишком-то готовы: социологические опросы дают 2 к 1 в пользу пацифистов. Но большинство поддерживает премьера Санаэ Такаити, отличительная черта которой как раз воинственность.

Это создает для России новую геополитическую реальность, поскольку Япония – наш сосед, а геополитика – это про отношения с соседями (но многие почему-то считают, что про раздел мирового влияния).

В случае с самой Японией речь об отложенном эффекте: вся эта милитаризация проводится с прицелом на КНР – вплоть до военного противостояния за Тайвань. При Такаити отношения главных держав Восточной Азии рухнули до состояния отношений России и ЕС.

В то же время она как будто повторяет политику своего учителя Синдзо Абэ с поправкой на вторую холодную войну. Возвращение к милитаризму начал именно Абэ и тоже из антикитайских побуждений, однако стремился к взаимопониманию с Москвой для баланса сил в регионе. Японцы правых взглядов полагают, что военное противостояние с Китаем все равно неизбежно, но избежать противостояния со спайкой КНР плюс РФ крайне желательно. Пока такая геополитика.

А вот на другом краю огромной России геополитика совсем другая. Там Украина, находящаяся в судорожных поисках новых поставщиков оружия. Когда еще действовало эмбарго, но Такаити подняла вопрос об его отмене, Зеленский среагировал на это, как кот на звук открывающейся банки с кормом: подскочил и стал канючить. Токио даже был предложен "обмен технологиями".

Именно поэтому отказ Токио от эмбарго важная новость и для России. Она важна не в контексте пространных рассуждений о возможности войны с Японией в будущем, а в контексте боевых действий, которые ведутся прямо сейчас против экзистенциальной для РФ угрозы – военного союза бандеровцев и НАТО. Японская военная промышленность достаточно серьезный игрок, чтобы беспокоиться о ее возможном участии в этом.

Формально новое законодательство Японии исключает Украину из числа стран, куда японским фирмам можно поставлять оружие. Причем сразу по двум основаниям.

Во-первых, Украина находится в состоянии военного конфликта, в этом случае запреты продолжают действовать. Во-вторых, эмбарго снято лишь для 17 государств, с которыми у Японии есть договор о сотрудничестве в обороне, а в их числе нет Украины

Зато в числе тех 17 наличествуют не только США, но и Британия, а также гранды ЕС. Это разом обесценивает обе оговорки.

Например, те же США оружие Украине сейчас не продают. Они продают его союзникам в Европе, а те передают в ВСУ.

Япония может поступать так же.

Поэтому исполнение желаний Зеленского – это вопрос не закона, а политического решения Такаити, но и по закону каждую экспортную поставку будет согласовывать правительственная комиссия с ней как премьером во главе.

Чего она точно не сделает – не продаст Украине самое желанное, то есть "Пэтриоты", поскольку на это необходимо разрешение США. При президенте Дональде Трампе, который требует от Зеленского сворачивать боевые действия и быть посговорчивее, подобную визу в Токио не получат. И навряд ли вообще будут рассматривать заявки Украины без просьбы из Белого дома.

То есть надежды Зеленского не сбудутся. Такаити ни при каких обстоятельствах не станет ссориться с Вашингтоном и даже с Москвой усложнять отношения не хочет. В Токио смягчают формулировки, касающиеся РФ, защищают свое участие в российских газовых проектах и хотят начать переговоры о взаимном открытии неба.

Однако Трамп уйдет со всех радаров раньше, чем через три года. Заоблачный по японским меркам рейтинг Такаити тоже не вечен, когда-нибудь уйдет и она. Но останется Япония с полноценной армией, расширяющимся ВПК и новенькой разведкой (прежде была только контрразведка), что необходимо учитывать в контексте конфликта вокруг Украины, если к тому моменту ее диктатором останется Зеленский, а боевые действия не завершатся полной победой РФ.

В геополитике удачное стечение обстоятельств (вроде того, что Япония милитаризируется именно при Трампе и именно руками Такаити – вне русофобского видения) никогда не бывает вечным. Только временным. И подчас довольно коротким.

Дмитрий Бавырин