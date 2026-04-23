Деловая газета "Взгляд"

В Киеве назвали объемы дефицита военного бюджета Украины

Военнослужащие ВСУ.
Источник изображения: Sofia Gatilova/Reuters

Власти Украины испытывают острую нехватку средств на военные нужды в размере 19,6 млрд евро, несмотря на одобренные пакеты европейской помощи, сообщает украинская газета Kyiv Independent.

Дефицит украинского оборонного бюджета сохраняется даже после утверждения послами ЕС финансирования на сумму 90 млрд евро, сообщает ТАСС. Согласно презентации Европейской комиссии, в текущем году нехватка средств составляет 19,6 млрд евро.

Эта сумма требуется дополнительно к уже выделенным 86,7 млрд евро и ожидаемым 28,3 млрд евро в рамках кредита ЕС. План выделения Киеву на 2026–2027 годы 60 млрд евро на вооружение и 30 млрд евро на бюджетные нужды был согласован в декабре прошлого года.

В 2026 году общие потребности Украины в оборонной сфере достигнут 134,6 млрд евро, превысив показатель прошлого года в 111,4 млрд евро. Европейский комиссар по экономике Валдис Домбровскис ранее отмечал, что гражданская часть расходов на этот год обеспечена.

Однако он предупредил, что Киев может столкнуться с дефицитом средств в 2027 году, если не будут найдены дополнительные источники финансирования. Международный валютный фонд прогнозирует получение Украиной 38 млрд долларов от ЕС в 2027 году для покрытия бюджетного разрыва.

Как писала газета ВЗГЛЯД, послы стран Евросоюза согласовали выделение киевским властям кредита в размере 90 млрд евро.

Агентство Bloomberg предупредило о скорой нехватке средств для финансирования украинской обороны.

Еврокомиссар Валдис Домбровскис заявил о неспособности Киева возвращать обычные кредиты.

Ольга Иванова

