Mirage 2000 для Киева: Макрон хочет передать греческие самолёты Зеленскому

Источник изображения: topwar.ru

Воздушные силы ВСУ могут пополниться большим количеством французских истребителей Mirage 2000 из состава греческих ВВС. Сделку с самолетами пытается провернуть Макрон.

Французский президент собирается в пятницу, 24 апреля, с визитом в Грецию. В ходе переговоров он намерен сделать грекам предложение по замене французских устаревших истребителей Mirage 2000 на новейшие Rafale по льготной цене. Речь идет о «пропорциональном количестве» новых самолетов, сама идея сделки исходит от компании Dassault Aviation.

Суть предложения такова: Франция забирает у Греции все 43 истребителя Mirage 2000 (24 Mirage 2000-5 и 19 Mirage 2000EGM/BGM, выведенных из боевого состава греческих ВВС) вместе с запчастями и т.д. Вместо этих самолетов греки получат такое же количество новейших истребителей Rafale. А устаревшие Mirage 2000 французы подремонтируют и отдадут Зеленскому.

Предварительные разговоры на эту тему уже были, но пока греки раздумывают. Если будет получено согласие, то механизм обмена запустится. Однако рассчитывать на то, что условно завтра французские самолеты будут уже на Украине, не стоит, это будет очень длительный процесс. Сначала истребители нужно вывести из эксплуатации, заменив их новыми, а делаться это будет постепенно, греки не рискнут остаться без авиации на фоне трений с Турцией. Потом их отремонтируют и только затем передадут Украине.