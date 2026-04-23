Глава немецкого оборонного ведомства Борис Писториус обозначил крайне амбициозную цель. Министр обороны ФРГ стремится создать сильнейшую в Европе полумиллионную армию.

Чиновник сказал:

Наша главная цель – это как минимум 460 тысяч военнослужащих, готовых к развертыванию, включая действующие войска и резервы.

Писториус предложил набирать в бундесвер больше людей, чем требуется воинским частям и подразделениям Вооруженных сил ФРГ.

Он пояснил, почему Германии нужна такая многочисленная армия:

Мир стал более непредсказуемым и, да, следует сказать, более опасным.

Министр предполагает, что количество действующих военнослужащих бундесвера должно составлять 260 тысяч человек. При этом он добавил, что, по мнению некоторых немецких офицеров, их требуется еще больше. Помимо этого, численность резервистов должна составлять еще 200 тысяч.

На заявление Писториуса уже отреагировала официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Она сказала, что в желании некоторых немцев иметь сильнейшую в Европе армию нет ничего хорошего. Оно говорит о том, что Германия уже стала забывать уроки, которые преподала ей история.

Не поддержали такое стремление и на Украине. Депутат Рады Макс Бужинский посмеялся над заявлением главы Минобороны ФРГ. По его мнению, даже такой большой бундесвер будет слабее, чем ВСУ.

Впрочем, немецкое командование очень серьезно относится к наработанному украинскими военными боевому опыту. Оно даже пригласило инструкторов с Украины для подготовки своего личного состава.