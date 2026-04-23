Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России.

Эммануэль Макрон заявил о возможности «рассредоточенного развертывания» французских самолетов-носителей ядерного оружия в Польше. В ходе встречи лидеров двух стран в Гданьске стороны договорились о проведении совместных ядерных учений. Эти планы вызвали обеспокоенность Москвы. Насколько серьезную угрозу представляет европейская инициатива и какие ответные меры последуют со стороны России?

Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник в ходе встречи в Гданьске обсуждал с премьер-министром Польши Дональдом Туском ключевые аспекты ядерного сотрудничества: военное сдерживание и гражданскую энергетику. Макрон продвигает концепцию "передового сдерживания", предлагая европейским союзникам более активную роль в управлении французским ядерным зонтиком.

Встреча стала первым практическим шагом после подписания договора о дружбе и углубленном сотрудничестве в мае 2025 года. По информации американского издания Politico, стороны договорились о проведении совместных ядерных учений, об обмене информацией и отработке общих сценариев обороны. Макрон также упомянул возможность "рассредоточенного развертывания" французских самолетов-носителей ядерного оружия в Польше в особых случаях, но подчеркнул, что Париж сохранит полный единоличный контроль над своим арсеналом.

Дональд Туск в свою очередь, как отмечает французская Le Monde, подтвердил интерес к инициативе, но сделал оговорку, что "истребители Rafale с ядерными бомбами над Польшей – не предел мечтаний", подчеркнув деликатность темы и отсутствие планов по постоянному размещению такого оружия на территории республики.

Вероятная подготовка Парижа и Варшавы к отработке применения ядерного оружия вызывает обеспокоенность Москвы. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, эти планы свидетельствуют о курсе европейских стран на дальнейшее наращивание ядерного потенциала. "Это то, что не способствует стабильности и предсказуемости на Европейском континенте", – подчеркнул представитель Кремля.

В марте Макрон анонсировал "значительные изменения" в ядерной доктрине страны. По его словам, Париж вступает в фазу "усиленного сдерживания" в связке с еще восемью европейскими странами – Германией, Британией, Польшей, Нидерландами, Бельгией, Грецией, Швецией и Данией. Все они смогут разместить на своей территории французские "стратегические военно-воздушные силы", которые таким образом станут контролировать "глубину Европейского континента".

В Польше нет политиков, выступающих против ядерного щита как такового, но есть серьезный спор о том, должен ли этот щит быть американским, французским или собственным. Президент Кароль Навроцкий занимает наиболее радикальную позицию и выступает не только за размещение союзного оружия, но и за развитие собственного ядерного проекта.

Его предшественник на этом посту Анджей Дуда предлагал сотрудничество с Францией и США для включения страны в программу ядерного зонтика. Туск тоже заявляет о необходимости стремления страны к доступу к ядерному и другим не конвенциональным видам оружия. Глава МИД Польши Радослав Сикорский критикует публичные призывы к созданию собственной атомной бомбы, называя их "безответственными и вредными", так как они могут подорвать отношения с союзниками и нарушить Договор о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В экспертной среде говорят об ограниченных возможностях Франции в плане передачи ядерных вооружений, однако даже появление одной-двух эскадрилий с подобными боезарядами повышает уровень угрозы и потребует от России ответных мер дипломатического и военного характера.

"Возможное появление французского ядерного оружия в Польше будет воспринято Россией как эскалационный шаг и недружественный жест", –

считает Александр Чеков, преподаватель кафедры международных отношений и внешней политики МГИМО. Эксперт напомнил, что ядерное оружие западных стран никогда не размещалось на территории государств Центральной и Восточной Европы, вступивших в НАТО после окончания холодной войны.

Общее же количество вооружения данного типа в Старом Свете после ее завершения значительно сократилось. "Оставшиеся в Европе ядерные арсеналы западных стран исполняют преимущественно политическую функцию и имеют ограниченное военное значение. Таким образом, для Франции и Польши подобная риторика является в первую очередь способом заявить о себе", – подчеркнул спикер.

Собеседник пояснил, что у французов очень ограниченный ядерный арсенал, большая часть которого размещена на подводных лодках. "Их, соответственно, никуда передать нельзя. Но есть некоторое количество крылатых ракет воздушного базирования. Чисто теоретически их можно передислоцировать к российской территории", – добавил спикер.

Однако такие действия потребуют вложений в создание новой инфраструктуры для хранения боеприпасов и обслуживания французских самолетов-носителей.

"С учетом размеров ядерного арсенала Франции я бы сказал, что это повышает уровень угрозы, но не меняет стратегическую ситуацию радикально. Тем не менее в случае реализации подобных мер они будут иметь большое политическое и символическое значение", – отметил собеседник.

"Париж всегда настаивал на автономности своего ядерного планирования, на независимости применения ядерных вооружений. Поэтому стоит особняком внутри блока НАТО. Заявление Макрона прямо противоположно той политике, которую Пятая республика вела на протяжении всего послевоенного времени", – добавляет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив "Основание".

По его словам, на данный момент французская ядерная доктрина не подразумевает участие третьих лиц в принятии решений по поводу ОМУ. "Поэтому Франции нужно будет каким-то образом полностью поменять свою политику и доктринальные документы. И сразу возникает вопрос: какую часть собственного ядерного суверенитета Франция готова отдать в руки Польши?" – задается вопросом эксперт. Анпилогов согласен, что

сегмент ядерного сдерживания в виде подводных лодок "никому передаваться не будет".

Но что касается авиационной составляющей, то "ядерные боеприпасы сосредоточены всего лишь в нескольких эскадрильях в составе французских вооруженных сил". "То есть это четко выстроенная вертикаль, в которой на текущей момент нет места, куда можно было бы легко встроить какой-нибудь польский штаб в Варшаве", – рассказал спикер.

По его мнению, самым вероятным вариантом размещения и использования французского ядерного оружия будет базирование одной-двух эскадрилий истребителей-бомбардировщиков Rafale на передовых аэродромах в Польше. "Если Франция рассматривает доктрину первого обезоруживающего удара, то радиус таких ракет будет принципиально меньше. Самолетам потребуется время для выдвижения на некий передовой рубеж", – рассуждает Анпилогов.

Эксперт предположил, что Франция пытается получить передовую базу на территории Польши и "прямо проецировать давление на Россию". "С территории республики для французских крылатых ракет с ядерным вооружением будет доступна практически вся территория европейской части РФ, начиная с Санкт-Петербурга и Москвы и заканчивая Поволжьем и Краснодарским краем", – объяснил специалист. Анпилогов не исключил также, что

Франция рассматривает возможность разместить ядерное оружие в Польше исключительно с целью переложить на Варшаву часть расходов,

которые стали обременительными в период экономических кризисов в Европе. "Скорей всего, это вопрос разделения финансового бремени, поскольку полякам может быть предложен вариант с оплатой дотационных и иных издержек, которые сейчас Франция несет в одиночку", – считает он.

Что касается ответной реакции России, то дипломатические возможности "ограничены абсолютно твердолобой позицией европейских элит, которые решили говорить языком силы". "Наверняка последуют ответные действия, которые могут если не полностью нивелировать такое размещение, то в значительной мере затруднить или сделать максимально опасным размещение ядерных боеприпасов у российских границ", – полагает эксперт.

Одной из мер могло бы стать дополнительное размещение в Белоруссии и Калининградской области оперативно-тактических ракет "Искандер". "Также возможно перенацеливание ракет средней дальности "Орешник". Причем эти боеприпасы могут использоваться как в конвенциональном исполнении боевых частей, так и в ядерном варианте. В этом случае гарантировано уничтожение не только авиации, но и укрепленных хранилищ, которые будут построены для складирования ядерных боеприпасов в Польше", – добавил спикер. По словам Анпилогова,

Парижу и Варшаве будут продемонстрированы "конкретные шаги по размещению российских ударных средств".

"Россия прекрасно представляет ту опасность, которую несут такого рода вооружения", – предположил эксперт. По его словам, французские и польские элиты делают неудачный и ошибочный выбор в противостоянии с Россией. "Фактически Польша станет пусковой площадкой, которая будет принимать на себя любые удары конвенциональным либо ядерным оружием", – подчеркнул Анпилогов.

Как замечал по этому поводу политолог Алексей Нечаев, "география ядерного присутствия вблизи российских границ становится шире". "На фоне демонтажа системы контроля над вооружениями и фактического развала ДСНВ по вине США это ведет к росту стратегической нестабильности и повышению военных рисков", – пишет Нечаев в своем Telegram-канале.

По мнению эксперта, для России последствия носят практический характер. "Увеличивается число потенциальных площадок, с которых могут применяться ядерные силы, а также расширяется круг стран, вовлеченных в эту инфраструктуру. В ответ Москва, вероятно, скорректирует военное планирование, усилит меры сдерживания на западном направлении и будет прямо исходить из того, что объекты размещения подобных систем автоматически становятся целями в случае конфликта", – подчеркивает политолог.

Андрей Резчиков