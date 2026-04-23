Американская оборонная компания Northrop Grumman вложит в выпуск «стратегов» B-21 Raider собственные $2,5 млрд, чтобы ускорить его. 200 миллиардов долларов из этих средств планируется израсходовать уже в текущем году.

Такое заявление сделала представитель компании-производителя Кэти Уорден в ходе отчетной конференции.

Большая часть остальных средств будет вложена в период с 2027 по 2029 год. В основном их инвестируют в расширение производственных мощностей и инфраструктуры.

Сейчас экономические показатели Northrop Grumman демонстрируют серьезный рост. В значительной степени он связан с акцентированием усилий компании на развитие производства в аэрокосмической сфере. И здесь ключевым стал проект по выпуску стратегических стелс-бомбардировщиков B-21 Raider. Это новейший самолет, который вскоре должен взять на себя функцию воздушной компоненты американской ядерной триады. Таким образом, проект является объектом повышенного внимания со стороны руководства военного ведомства США.

Источник изображения: topwar.ru

В феврале этого года компания договорилась с командованием американских ВВС об увеличении мощностей для производства этих самолетов на 25 процентов. Northrop Grumman пообещала Пентагону ускорить передачу новых бомбардировщиков военным. Они готовы закупить как минимум 100 таких боевых машин. Каждый их них, согласно расчетам на 2022 год, стоил 692 миллиона долларов. В эту сумму, кроме самой машины, входит обучение персонала, дополнительное оборудование и многое другое.