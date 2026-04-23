Во Франции создали навигационную систему для работы в условиях РЭБ

Французская компания Thales представила интеллектуальный приемник TopStar Smart Receiver. Он представляет собой новую навигационную систему, созданную для обеспечения надежного позиционирования, навигации и синхронизации (PNT) в условиях интенсивной радиоэлектронной борьбы. Об этом сообщается в пресс-релизе компании.
Устройство оснащено комбинированным приёмником глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS), который объединяет сигналы военных спутников, общедоступной регулируемой службы Galileo и гражданской GPS. В нём интегрирована технология защиты от помех с помощью адаптивной антенны с управляемой диаграммой направленности излучения. Это снижает искажения сигнала и позволяет работать на расстояниях до 30 раз ближе к источникам помех по сравнению со стандартными системами.
Ключевое преимущество - усовершенствованные часы, поддерживающие синхронизацию тактических радиостанций до 48 часов после потери сигнала GNSS (в обычных системах — около 30 минут).
Флоран Шованси, вице-президент по авионике и летной деятельности Thales:
Разработка Thales призвана заполнить критический пробел на фоне , как утверждается, «непрекращающихся помех и подмены GPS-сигналов в Восточной Европе и на Ближнем Востоке».
TopStar Smart Receiver производится на заводе Thales в Валансе (Франция) и, как следует из релиза компании, уже доступен для реальных испытаний.