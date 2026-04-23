ИноСМИ

"Ослабленная Германия ударит по всей Европе" (Die Welt, Германия)

День открытых дверей в правительстве Германии
День открытых дверей в правительстве Германии.
Источник изображения: © РИА Новости Игорь Зарембо

Эксперт Коорт: ослабленная Германия станет угрозой безопасности для всей Европы

Германия ослабит безопасность всей Европы, объяснил Эркки Коорт в беседе с Welt. По мнению эксперта по безопасности, ФРГ — главная опора НАТО в регионе, а потому ее дестабилизация аукнется там, где этого не ждали.

Артур Вайгандт (Artur Weigandt)

Угрозы из России в адрес немецких оборонных компаний вызвали протесты в Берлине. Однако события показывают: Москва все больше фокусируется на Германии. Эстонский эксперт по безопасности Эркки Коорт в интервью предупреждает о недооцененном сценарии.

В министерстве иностранных дел Германии прозвучали жесткие формулировки. "Нас не запугать. Такие угрозы и любые виды шпионской деятельности в Германии совершенно неприемлемы", — было сказано в понедельник на странице ведомства в соцсети X. Посол России был вызван в МИД. Прямые угрозы Москвы в адрес целей на территории Германии — "попытка ослабить нашу поддержку Украине и проверить нашу сплоченность". На прошлой неделе Министерство обороны России опубликовало адреса оборонных компаний в Германии в ответ на то, что Берлин объявил о новых поставках беспилотников Киеву.

О том, что взгляд Москвы все чаще обращен на Германию, рассказывает эстонский писатель и эксперт по безопасности Эркки Коорт, с которым WELT удалось поговорить до этого инцидента. Коорт, руководитель Института внутренней безопасности при Эстонской академии наук о безопасности, несколько недель назад предупреждал о сценарии, при котором Россия может занять остров Рюген.

WELT: Господин Коорт, Дональд Трамп дал понять, что США могут выйти из НАТО или закрыть военные базы в Европе. Как на это смотрят у вас на родине?

Эркки Коорт: В Эстонии за этой дискуссией следят очень внимательно. Формальный выход США из НАТО маловероятен. Важнее другое: в критической ситуации они могут бездействовать. Именно в этом и состоит главная тревога союзников. При этом нужно понимать, что ни политическое, ни военное руководство Соединенных Штатов не меняло свою позицию в принципиальном смысле. Оборонные планы альянса сохраняются. Сработают ли они, в итоге зависит от политических решений — и от того, когда именно эти решения будут приняты.

— Как на это реагируют простые люди в Эстонии? Пугают ли их заявления вроде тех, что делает Трамп? В Германии складывается впечатление, что даже без формального выхода из НАТО президент США в решающий момент может просто решить не вмешиваться в конфликт.

— Эти опасения небезосновательны. Пятая статья НАТО не так однозначна, как часто думают обыватели. Она не обязывает автоматически оказывать военную помощь, а оставляет каждой стране-участнице пространство для выбора того, как именно поддерживать союзника. Такое пространство для маневра делает ситуацию неопределенной. Трамп также дал понять, что защита может зависеть от вклада страны в оборону, то есть от того, готовы ли государства тратить больше на собственную безопасность. В целом трудно понять, что произойдет в критический момент. Многое выглядит решаемым "по ситуации" и в краткосрочной логике, а не как часть ясной стратегии. Именно эта непредсказуемость и тревожит.

— В интервью польскому журналу WPROST вы заявили, что удар по Сувалкскому коридору или по странам Балтии для Москвы мало привлекателен. Почему?

— Потому что в таком случае у России возникла бы большая проблема с Калининградом, чем у НАТО — с Сувалкским коридором. На карте кажется, будто этот коридор легко перерезать. Однако в реальности Польша и страны Прибалтики этого не примут. Атака в том месте немедленно вызвала бы ответ, и Калининград оказался бы затронут напрямую. Это означает, что бои шли бы не только на польской или литовской территории, но и затронули бы российскую область. И именно здесь для Москвы риск значительно выше.

— А Германия, напротив, выглядит более привлекательной целью?

— Россия делает ставку на стратегическую неожиданность. Боевые действия на Украине показывают, что обычные конфликты по-прежнему имеют место быть. Германия — крупнейшая экономика Европы и ключевое государство в политическом смысле, поэтому она особенно важна. И в идеологическом смысле взгляд символически направлен на Берлин. Цель, скорее не прямой удар, а дестабилизация обстановки в целом: политическая неопределенность, стратегические сомнения, гибридные атаки (Россия не проводила и не планирует проводить "гибридные атаки против ФРГ, а также дестабилизировать ситуацию внутри страны, — прим. ИноСМИ). Одних повышенных расходов на оборону недостаточно, решающим остается реальная военная дееспособность. Ослабленная Германия ударит по всей Европе. Как центральная опора НАТО, она играет ключевую роль, и ее дестабилизация напрямую скажется на безопасности прибалтийских стран — и не только.

<…>

— Как в Эстонии воспринимают Германию, особенно местный менталитет? Считается ли Германия надежным партнером в критической ситуации?

— Восприятие со временем улучшается: присутствие немецких войск в Литве оценивают позитивно. При этом многие ожидали, что объявленный бывшим канцлером Олафом Шольцем поворотный момент — "смена эпохи" — будет реализован быстрее. Германию воспринимают как потенциальную ведущую силу в Европейском союзе, но она часто выглядит колеблющейся. Лидерство обычно рассматривается вместе с Францией, у которой есть собственные приоритеты, в том числе в Африке. Ясно одно: конфликт на Украине фундаментально изменит европейский порядок безопасности, и последствия это принесет всем.

— Как вы оцениваете слухи о возможной "Нарвской народной республике"? Пророссийская онлайн-кампания призывала к отделению эстонского города.

— Я считаю это провокацией или целенаправленной дезинформацией. Ситуация в Нарве принципиально отличается от обстановки на востоке Украины — и сегодня, и в 1990-е годы. Тогда уровень организованной преступности в регионе был заметно выше. Он был сопоставим с Донецком несколько лет назад. Сегодня же организованная преступность в Эстонии сильно ослаблена. А значит, попросту нет ни структур, ни игроков, которые вообще могли бы организовать такой сценарий.

