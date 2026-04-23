Войти
Военное обозрение

Экс-глава космического Центра Хруничева заочно приговорён к семи годам колонии

217
0
0
Андрей Калиновский
Андрей Калиновский.
Источник изображения: www.scac.ru

Согласно решению Московского суда, объявленного ранее в международный розыск бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Андрея Калиновского заочно приговорили к семи годам заключения в исправительной колонии.

Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса», было возбуждено в связи с причиненным его действиями ущербом госпредприятию в размере около 400 миллионов рублей. Суд признал Калиновского виновным в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. В ходе следствия было установлено, что, занимая должность руководителя Центра, Калиновский поспособствовал победе ООО «Сандвик» в тендере на поставки оборудования. Несмотря на то, что в результате этого стоимость закупки оборудования выросла в 3-5 раз, экс-глава космического центра настоял на заключении договора именно с этой фирмой.

Калиновский утверждал, что продукция фирмы «Сандвик» является самой лучшей в мире и, исходя из этого, следует заменить на нее уже имеющееся на предприятии оборудование. По условиям договоров вышеназванная компания должна была поставить предприятию, входящему в структуру «Роскосмоса», тысячи позиций оборудования по завышенным ценам. При этом экономическая и техническая необходимость в замене ранее имевшихся инструментов отсутствовала.

Экс-глава космического центра, воспользовавшись тем, что следователи отпустили его под подписку о невыезде, покинул страну и сбежал на Кипр. Имущество Калиновского было арестовано и реализовано для возмещения ущерба государству.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Кипр
Компании
ГКНПЦ Хруничева
Роскосмос
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
