Экс-глава космического Центра Хруничева заочно приговорён к семи годам колонии

Согласно решению Московского суда, объявленного ранее в международный розыск бывшего гендиректора государственного космического научно-производственного центра имени М.В. Хруничева Андрея Калиновского заочно приговорили к семи годам заключения в исправительной колонии.

Уголовное дело в отношении бывшего топ-менеджера предприятия, входящего в структуру «Роскосмоса», было возбуждено в связи с причиненным его действиями ущербом госпредприятию в размере около 400 миллионов рублей. Суд признал Калиновского виновным в превышении должностных полномочий, которое привело к тяжким последствиям. В ходе следствия было установлено, что, занимая должность руководителя Центра, Калиновский поспособствовал победе ООО «Сандвик» в тендере на поставки оборудования. Несмотря на то, что в результате этого стоимость закупки оборудования выросла в 3-5 раз, экс-глава космического центра настоял на заключении договора именно с этой фирмой.

Калиновский утверждал, что продукция фирмы «Сандвик» является самой лучшей в мире и, исходя из этого, следует заменить на нее уже имеющееся на предприятии оборудование. По условиям договоров вышеназванная компания должна была поставить предприятию, входящему в структуру «Роскосмоса», тысячи позиций оборудования по завышенным ценам. При этом экономическая и техническая необходимость в замене ранее имевшихся инструментов отсутствовала.

Экс-глава космического центра, воспользовавшись тем, что следователи отпустили его под подписку о невыезде, покинул страну и сбежал на Кипр. Имущество Калиновского было арестовано и реализовано для возмещения ущерба государству.