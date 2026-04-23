ЗРК SAMP/T NG ВС Дании будут оснащены РЛС Ground Fire 300

ЦАМТО, 22 апреля. Компания Thales объявила, что выбранные для оснащения Вооруженных сил Дании зенитные ракетные комплексы SAMP/T NG будут оснащены РЛС Ground Fire 300.

Продажа ВС Дании ЗРК SAMP/T NG представляет собой первой экспортный контракт на поставку комплекса в конфигурации SAMP/T NG. Принятое решение делает Данию третьей после Франции и Италии страной, которая примет на вооружение европейскую систему ПВО нового поколения.

В состав комплекса войдут и другие ключевые компоненты производства компании Thales. Так, компания также поставляет систему командования и боевого управления, известную как модуль ME-NG (Next Generation Engagement Module), разработанный совместно с MBDA. Открытая архитектура обеспечивает совместимость с другими европейскими оборонительными системами.

Как сообщал ЦАМТО, в сентябре 2025 года Минобороны Дании заявило о принятии политического решения о закупке 8 систем ПВО европейского производства, стоимость которых оценивается в 58 млрд. датских крон (9,11 млрд. долл.). В их число войдут ЗРС дальнего действия SAMP/T производства Eurosam, сформированного MBDA France, MBDA Italy и Thales, а также ЗРК средней дальности одного или нескольких типов, включая NASAMS, IRIS-T и VL MICA. По данным датских СМИ, проект предусматривает закупку двух батарей ЗРК SAMP/T.

В октябре 2025 года франко-итальянское совместное предприятие Eurosam подтвердило выбор ЗРК SAMP/T NG Министерством обороны Дании для обеспечения потребностей страны в передовой системе противовоздушной и противоракетной обороны дальнего действия. Как предполагается, поставки начнутся в 2028 году.

Ground Fire 300 представляет собой многофункциональную РЛС с активной антенной решеткой с электронным сканированием. Станция оборудована антенной кругового вращения, использующей приемо-передающие модули на основе нитрида галлия (GaN) и позволяет сопровождать до 1000 целей. Максимальная дальность обнаружения – 400 км (минимальная – 5 км), высота обнаружения целей – до 30 км. Зона обзора по азимуту – 360 град., по углу места – от 0 до +90 град., темп обновления информации – 1 сек.

Благодаря системе госопознавания "свой-чужой" (SSR/IFF), соответствующей стандарту НАТО Stanag 4193, РЛС обладает улучшенными возможностями сопровождения целей, от низкоскоростных с низкой эффективной поверхностью рассеяния до скоростных, вплоть до гиперзвуковых и высокоманевренных.