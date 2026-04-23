Завершился очередной ремонт британского авианосца нового поколения

Компания Babcock International Group завершила плановый ремонт флагманского корабля Королевского военно-морского флота Великобритании – авианосца "Куин Элизабет" (Queen Elizabeth). Техническое обслуживания проходило на верфи в Росайте. В ближайшее время корабль приступит к ходовым испытаниям, после чего вернется к выполнению боевых задач.

Как уточняет Naval News, программа ремонта включала тысячи часов инженерных операций по проверке, техническому обслуживанию и усовершенствованию важнейших систем авианосца, включая двигательную установку, систему стабилизации, а также более масштабные ремонтные и восстановительные работы.

Авианосец "Куин Элизабет", Великобритания

"Техническое обслуживание кораблей обеспечивает высокооплачиваемые рабочие места и помогает сохранять специализированные навыки, необходимые для поддержания боеготовности британского флота, – отметил Фил Крейг, управляющий директор морских программ компании Babcock. – В условиях растущей глобальной неопределенности готовность и боевые способности британских авианосцев важны как никогда".

Напомним, что "Куин Элизабет" ввели в строй в 2017 году. После этого корабль неоднократно вынужденно вставал на ремонт из-за различных неполадок.

В частности, в феврале 2024 года авианосец должен был возглавить группу из более чем 40 кораблей и судов в рамках крупнейших за последние 30 лет учений НАТО Steadfast Defender ("Стойкий защитник"). В ходе проверок готовности были выявлены дефекты муфты гребного вала правого борта. Проблема оказалась настолько серьезной, что для ее устранения пришлось отбуксировать авианосец на верфь в Росайте, а на военно-морские маневры под эгидой НАТО отправился второй британский авианосец данного класса "Принс оф Уэльс" (Prince of Wales).

Ремонт и испытания "Куин Элизабет" продолжались до августа того же года. А в июле 2025 года корабль вновь прибыл на верфь в Росайте уже для планового ремонта.

Полное водоизмещение "Куин Элизабет" – 64 000 тонн, длина – 280 метров, ширина – 73 метра. Скорость – до 25 узлов, дальность плавания – 10 000 морских миль. Экипаж – 679 человек, авиационный персонал – более 880 человек. Кроме того, авианосец может взять на борт от 250 до 900 морпехов.

Максимальная загрузка позволяет разместить на авианосце 36 истребителей F-35B с укороченным взлетом и вертикальной посадкой, а также транспортные вертолеты CH-47 "Чинук", ударные AH-64 "Апач", многоцелевые HM-2/HC-4 "Мерлин" и AW-159 "Уайлдкэт".

