Lockheed Martin поставила ВВС Греции 50-й модернизированный истребитель F-16V "Вайпер"

ЦАМТО, 22 апреля. Компания Lockheed Martin сообщила о поставке командованию ВВС Греции 50-го истребителя F-16, модернизированного до стандарта F-16V "Вайпер".

Поставка выполнена в рамках охватывающей 84 самолета F-16C/D программы модернизации, направленной на повышение возможностей тактической авиации ВВС Греции. Большая часть работ по модернизации выполнена на предприятиях греческой Hellenic Aerospace Industry при участии специалистов Lockheed Martin.

Поставка 50-го самолета имеет важное значение, поскольку греческое правительство анализирует возможность модернизации до 40 дополнительных самолетов F-16 Блок.50, поставленных в период с 1997 по 1998 гг.

Как сообщал ЦАМТО, в апреле 2018 года правительство Греции официально одобрило соглашение с США о проведении модернизации до 85 из 154 имеющихся истребителей F-16 ВВС страны, общая стоимость которого оценивается в 1,2 млрд. евро (1,45 млрд. долл.).

В декабре 2018 года командование ВВС США заключило с Lockheed Martin первый контракт на проведение в рамках программы "Иностранные военные продажи" модернизации к стандарту F-16V 84 истребителей F-16C/D "Файтинг Фалкон" ВВС Греции. Стоимость соглашения составила 996,775 млн. долл. Работы должны быть завершены до 30 июня 2027 года.

Первая пара модернизированных в США самолетов была доставлены в Грецию в сентябре 2022 года. Остальные истребители модернизируются компанией Hellenic Aerospace Industry (HAI) на предприятии в Танагре.

Начиная с 1989 года, командование ВВС Греции приобрело 170 самолетов F-16 различных версий. Программа модернизации позволит расширить боевые возможности и продлить до 2048 года срок эксплуатации 54 F-16C/D Блок.52+, закупленных в рамках программы Peace Xenia III, и 30 F-16C/D Блок.52+ Advanced, приобретенных по программе Peace Xenia IV.

Модернизированные самолеты F-16V станут ключевым компонентом Военно-воздушных сил Греции. В последние годы на вооружение ВВС Греции также были приняты 24 приобретенных во Франции многофункциональных истребителя "Рафаль F3R" и размещен заказ на поставку 20 самолетов F-35A "Лайтнинг-2".