Пакистанские военные испытали противокорабельную авиаракету

ВМС Пакистана объявили об успешном проведении боевых пусков крылатой ракеты воздушного базирования "Таймур" (Taimoor), разработанной местными специалистами для поражения надводных целей.

"Крылатая ракета воздушного базирования выполнила свою задачу с исключительной точностью, подтвердив способность ВМС Пакистана обнаруживать, поражать и нейтрализовать морские угрозы на больших дистанциях", – цитирует Naval News заявление флота.

Противокорабельная ракета "Таймур", Пакистан

Pakistan Navy


Представители ВМС также отметили, что эти испытания знаменуют ключевой шаг в повышении потенциала национальной обороны и возможностей Вооруженных сил Пакистана в сфере обычных вооружений.

"Военно-морские силы Пакистана твердо привержены защите морских интересов страны и ее суверенных вод", – подчеркнули собеседники издания.

Представители пакистанских ВМС не раскрыли Naval News, какой самолет выступал носителем новой ракеты, сославшись на соображения секретности. Согласно утверждением местной прессы, запуск обеспечивали ВВС Пакистана, которые предоставили для интеграции истребитель "Мираж-3".

Издание отмечает, что на вооружении пакистанских ВМС не состоят реактивные самолеты, однако в их распоряжении есть патрульные самолеты P-3 "Орион" и вертолеты. Несмотря на то, что противокорабельную ракету разработали внутри страны, предполагается, что ее можно интегрировать с различными авиационными платформами.

По имеющимся данным, крылатая ракета "Таймур" способна поражать как наземные, так и морские цели с высокой точностью на дальности до 600 км. Местная пресса указывает, что ракета следует по траектории с минимальной высотой, что, вероятно, снижает вероятность обнаружения и повышает ее способность преодолевать системы противовоздушной обороны противника.

Напомним, что на прошлой неделе ВМС Пакистана объявили об успешном проведении боевых испытаний разработанной в стране противокорабельной баллистической ракеты SMASH. Ее дальность – 350 км.

