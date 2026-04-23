ВМС Испании получат первый вертолет MH-60R в конце 2026 года

ЦАМТО, 22 апреля. ВМС Испании получат первый многоцелевой морской вертолет MH-60R Seahawk производства компании Sikorsky (дочерняя структура Lockheed Martin) в конце 2026 года, оставшиеся семь машин будут поставлены в течение 2027 года.

Об этом сообщило испанское издание Defensa.com со ссылкой на заявление командира 10-й эскадрильи морской авиации (FLOAN) ВМС Испании.

В октябре 2023 года ВМС США в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) заключили с компанией Lockheed Martin контракт на производство и поставку восьми вертолетов MH-60R для ВМС Испании. Стоимость производственного контракта составляет 379,6 млн. долл. Совокупная стоимость программы, включая вооружение, комплекты бортового оборудования, логистическую поддержку и подготовку личного состава, оценивается приблизительно в 820 млн. евро.

Вертолеты MH-60R для ВМС Испании поставляются в специализированной конфигурации. Бортовой комплекс включает многорежимную РЛС APS-153(V), опускаемую гидроакустическую станцию AQS-22, комплекс радиоэлектронной борьбы, а также вооружение: ПТУР AGM-114R Hellfire, управляемые авиационные ракеты APKWS II на базе 70-мм НАР Hydra, пулемет GAU-21 калибра 12,7 мм и противолодочные авиационные торпеды Mk-54. Кроме того, в рамках отдельного контракта стоимостью 133 млн. долл. в комплект поставки включены восемь интегрированных инерциально-навигационных систем с приемниками GPS (EGI) и четыре бортовые низкочастотные гидроакустические станции ALFS.

С февраля 2026 года ВМС Испании приступили к переобучению летных экипажей в составе эскадрильи HSM-40 ВМС США в Мэйпорте (шт.Флорида, США). Всего планируется подготовить 10 экипажей.

Вертолеты MH-60R заменят в боевом составе ВМС Испании машины SH-60B, эксплуатируемые 10-й эскадрильей. Новые вертолеты обеспечат ВМС возможности ведения противолодочной и противокорабельной борьбы, совместимость с перспективными фрегатами типа F-110, поступление которых ожидается с 2027 года.