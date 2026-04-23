ВМС Испании получат первый вертолет MH-60R в конце 2026 года

Вертолет MH-60R Seahawk
ЦАМТО, 22 апреля. ВМС Испании получат первый многоцелевой морской вертолет MH-60R Seahawk производства компании Sikorsky (дочерняя структура Lockheed Martin) в конце 2026 года, оставшиеся семь машин будут поставлены в течение 2027 года.

Об этом сообщило испанское издание Defensa.com со ссылкой на заявление командира 10-й эскадрильи морской авиации (FLOAN) ВМС Испании.

В октябре 2023 года ВМС США в рамках программы "Иностранные военные продажи" (FMS) заключили с компанией Lockheed Martin контракт на производство и поставку восьми вертолетов MH-60R для ВМС Испании. Стоимость производственного контракта составляет 379,6 млн. долл. Совокупная стоимость программы, включая вооружение, комплекты бортового оборудования, логистическую поддержку и подготовку личного состава, оценивается приблизительно в 820 млн. евро.

Вертолеты MH-60R для ВМС Испании поставляются в специализированной конфигурации. Бортовой комплекс включает многорежимную РЛС APS-153(V), опускаемую гидроакустическую станцию AQS-22, комплекс радиоэлектронной борьбы, а также вооружение: ПТУР AGM-114R Hellfire, управляемые авиационные ракеты APKWS II на базе 70-мм НАР Hydra, пулемет GAU-21 калибра 12,7 мм и противолодочные авиационные торпеды Mk-54. Кроме того, в рамках отдельного контракта стоимостью 133 млн. долл. в комплект поставки включены восемь интегрированных инерциально-навигационных систем с приемниками GPS (EGI) и четыре бортовые низкочастотные гидроакустические станции ALFS.

С февраля 2026 года ВМС Испании приступили к переобучению летных экипажей в составе эскадрильи HSM-40 ВМС США в Мэйпорте (шт.Флорида, США). Всего планируется подготовить 10 экипажей.

Вертолеты MH-60R заменят в боевом составе ВМС Испании машины SH-60B, эксплуатируемые 10-й эскадрильей. Новые вертолеты обеспечат ВМС возможности ведения противолодочной и противокорабельной борьбы, совместимость с перспективными фрегатами типа F-110, поступление которых ожидается с 2027 года.

  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.04 05:54
  • 3
Новая политика Китая: увеличение процента учёных в ЦК КПК для ускорения развития
  • 23.04 04:25
  • 1
Франция подставляет Польшу под ядерный ответ России
  • 23.04 03:59
  • 1
Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout
  • 23.04 03:45
  • 1
Окружить работой: как Российская армия меняет тактику наступления
  • 22.04 22:15
  • 1
Индонезия ищет иностранное финансирование для приобретения истребителей Rafale и Mirage 2000
  • 22.04 20:29
  • 15615
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 22.04 19:01
  • 2
Экс-президент - Европе: Посмотрите, как защищены ваши военные заводы, энергетика
  • 22.04 14:34
  • 19
Крупнейший производитель микроэлектроники в России ушел в убыток: финансовые показатели группы «Элемент» резко ухудшились
  • 22.04 14:08
  • 2
Российский БПЛА несколько часов вел съемку украинского ЗРК Patriot
  • 22.04 13:34
  • 1
Этим летом в Швейцарии пройдут самые экстремальные состязания военных роботов
  • 22.04 10:15
  • 1
Комментарий к "В США выступили с тяжелым признанием о российском оружии в зоне СВО"
  • 22.04 09:55
  • 126
Обзор программы создания Ил-114-300
  • 22.04 03:34
  • 1
В США констатировали исчезновение Су-57
  • 22.04 01:58
  • 9
Путин сможет отправлять военных на защиту соотечественников от ареста за границей (The Times, Великобритания)
  • 22.04 01:45
  • 2
ЗРК семейства "Тор" – адекватный ответ на современные воздушные угрозы