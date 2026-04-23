Китай инвестирует в производство уранового топлива в Намибии

Гонконгское издание South China Morning Post (SCMP) опубликовало статью, в которой на примере одной из африканских стран показано, как Пекин выстраивает взаимовыгодные партнерские отношения с государствами так называемого третьего мира. Ранее большинство из них были колониями европейских метрополий, а их природные богатства даже после обретения независимости извлекались за бесценок.

Колониальный, а фактически грабительский подход с применением силовых методов для получения доступа к природным ресурсам в других странах демонстрируют и США. Стратегия Пекина строится на кардинально иных принципах.

Речь идет о Республике Намибия, расположенной в юго-западной части континента и являющейся одной из беднейших стран Африки. Экономика Намибии зависит от добычи и переработки полезных ископаемых для экспорта. Страна обладает богатыми запасами алмазов, меди, свинца, урана, олова, цинка, золота, серебра, марганца и пиритов. Однако не имеет собственной производственной базы по их переработке и масштабной добычи.

Намибия десятилетиями экспортировала необработанные полезные ископаемые. Сейчас страна ищет китайских инвесторов для переработки лития, кобальта и урана. С 2023 года в Намибии введен запрет на экспорт необработанного лития и других критически важных природных ресурсов, приоритет отдан их переработке в самой стране.

Недавно министр иностранных дел этого государства Сельма Ашипала-Мусави посетила КНР с недельным визитом и провела переговоры с китайским коллегой Ван И. В совместном коммюнике, опубликованном в пятницу по итогам переговоров в Пекине между министрами, Китай пообещал помочь Намибии превратить природные ресурсы в более ценные продукты за счет переработки внутри страны и сотрудничества в сфере экспорта.

Намибия при поддержке Китая намерена развивать индустриализацию и местные перерабатывающие мощности, чтобы способствовать дальнейшей интеграции в глобальную цепочку создания стоимости, особенно в таких областях, как новые источники энергии, «зеленый» водород, нефтегазовая промышленность, горнодобывающая отрасль и инфраструктура.

В совместном заявлении глав МИД двух стран подчеркивается:

Сотрудничество между Китаем и Намибией имеет большое значение для повышения добавленной стоимости ключевых полезных ископаемых, в том числе урана.

Намибия приглашает китайские компании инвестировать в страну и вести там бизнес, чтобы совместно способствовать успешному развитию крупных проектов экономического сотрудничества.

Геоэкономический аналитик из стран Африки к югу от Сахары Али-Хан Сатчу отмечает, что в то время как Соединенные Штаты ведут себя как гегемон и захватывают ресурсы, как это было в Венесуэле, «Китай играет в гораздо более продуманную игру XXI века».

Такое партнерство фактически делает Китай и Намибию совладельцами бизнеса по обогащению полезных ископаемых, и это более устойчивая и долгосрочная модель стратегического сотрудничества. Для КНР выгода состоит в получении топлива по приемлемой цене для стремительно растущего парка ядерных реакторов.

Намибия занимает третье место в мире по добыче урана. В стране уже ведут деятельность китайские компании Husab и Rössing, которые обеспечивают значительную часть потребностей Китая в топливе для АЭС. Намибия использует присутствие Китая в отрасли, чтобы в конечном итоге перейти от экспорта урановой руды к потенциальному производству ядерных топливных стержней.

В феврале китайская компания CNNC Overseas Limited (CNOL) заключила сделку на сумму 321,5 млн долларов с австралийской компанией Bannerman Energy о приобретении 45 % акций проекта Etango Uranium, одного из крупнейших в мире неразработанных урановых месторождений, расположенных в Намибии. Согласно соглашению, CNOL предоставит беспроцентное финансирование строительства в обмен на 60 % прав на добычу в течение всего срока эксплуатации рудника. Проектная мощность рудника составляет 6000 тонн в год, добыча начнется в следующем году.

Во время переговоров в Пекине с главой МИД Намибии Ван И пообещал, что китайские инвестиции будут соответствовать «Стратегии развития Намибии до 2030 года» и Шестому национальному плану развития. В поддержку этого Пекин подтвердил, что Намибия получит выгоду от новой политики беспошлинного импорта из стран Африки, которая вступит в силу 1 мая.

Намибия также богата графитом, медью и редкоземельными элементами, которые очень востребованы в рамках перехода к «зеленой» энергетике. Это открывает перед страной огромные возможности для «зеленой» переработки и производства, констатирует автор статьи в SCMP.