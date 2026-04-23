Концерн Rheinmetall запустил серийное производство безэкипажных надводных аппаратов Kraken K3 Scout

ЦАМТО, 22 апреля. Немецкий концерн Rheinmetall совместно с британской Kraken Technology Group приступил к серийному производству безэкипажных надводных аппаратов (БНА) Kraken K3 Scout на верфи Blohm+Voss в Гамбурге.

Производство осуществляется в рамках совместного предприятия Rheinmetall Kraken GmbH, созданного в составе дивизиона Naval Systems немецкого концерна. Первоначальный объем выпуска составит около 200 ед. в год с возможностью масштабирования до 1000 ед. ежегодно при увеличении портфеля заказов.

Верфь Blohm+Voss, входящая в состав Rheinmetall, определена в качестве основной производственной площадки и позиционируется концерном как ведущий испытательный и технологический центр Германии в области беспилотных и автономных морских систем. Дивизион Naval Systems насчитывает пять объектов на территории Германии и специализируется на строительстве военных кораблей, а также судов для Береговой охраны.

БНА Kraken K3 Scout имеет длину 8,4-8,5 м и развивает максимальную скорость до 55 узлов (около 100 км/ч). Аппарат выполнен в модульной конфигурации, обеспечивающей его адаптацию под различные оперативные задачи: морское наблюдение, охрана критически важной инфраструктуры, а также применение в качестве носителя вооружения в ходе боевых операций. По данным производителя, аппарат дистанционно управляем и рассчитан на поэтапный переход к полностью автономному функционированию.

В конфигурации носителя вооружения катер оснащается боевой частью в грузовом отсеке. В ударной модификации применяется специализированное программное обеспечение, осуществляющее видеоанализ и автоматическое распознавание надводных целей. Окончательное решение о поражении при этом остается за оператором. Помимо этого, предусмотрено оснащение БНА средствами радиоэлектронной борьбы, в частности, станциями постановки помех для противодействия беспилотным летательным аппаратам.